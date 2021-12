¿Cómo tramitar el permiso para no pagar parquímetro?

Este 15 de diciembre vencieron los permisos a los conductores para estacionarse de forma gratuita en zonas de parquímetros, una medida autorizada por la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México a fin de apoyar a los residentes que requirieron trabajar en sus hogares durante el confinamiento.

“El 15 de diciembre de 2021 concluyen las Autorizaciones de Estacionamiento Temporal en Zonas de Parquímetros por Contingencia Sanitaria por SARS-COV-2. A partir de esa fecha, se deberá pagar por el uso de un cajón de estacionamiento en esas áreas”, mencionó la dependencia.

No obstante, los capitalinos podrán solicitar un Permiso Renovable con el cual se podrá exentar el pago del parquímetro durante un año; este se concede a residentes que habiten en zonas donde hay parquímetros y no cuenten con cochera particular.

El trámite se realiza en línea, con la Llave CDMX, mediante la plataforma disponible en permisosparquimetros.cdmx.gob.mx. Deberás tener a la mano identificación oficial, comprobante de domicilio y tarjeta de circulación vigente. (Chilango)