¿Con calor? Aprovecha para encuerarte en la CDMX con El Día al Desnudo

Por María Daniela Ortiz*

El Día al Desnudo es un evento que convoca a hombres, mujeres y más identidades de la comunidad LGBTQ+ con el fin de desnudar la mente de todos los prejuicios y tabúes sociales con los que crecemos respecto a nuestro cuerpo. No se trata de sólo quitarse la ropa y andar al aire libre en la CDMX, mirando los cuerpos de los demás o como una “anécdota y locura de la juventud”, sino que es un momento para rehabitar en nuestro cuerpo, reconocerlo y desvestirlo de todo lo que la sociedad nos ha dicho que debemos avergonzarnos de él.

Este 2024 será la segunda edición del Día al Desnudo que llega a la CDMX (la primera fue en 2022 en Guadalajara, Jalisco) y se espera lograr que los presentes quiten de sus mentes las capas de la hipersexualización del cuerpo que nos han inculcado; es decir, dejar de ver la desnudez con morbo, asimismo, dejar atrás el pudor y la vergüenza de la desnudez, aceptar los distintos cuerpos que existen y conciliarte con tu físico. La práctica del nudismo tiene como beneficios la autoaceptación del cuerpo y el respeto a los otros; además de mejorar la autoestima y concientización del estado físico.

Por supuesto, el Día al Desnudo no se trata sólo de quitarte la ropa y ya. También habrá eventos como clase de yoga, pintura corporal, juegos de futbol o voleibol, conferencias, karaoke, performances, picnic, venta de alimentos y bebidas; todo para una convivencia sana, armoniosa y fresca. En este evento no se permite que vayas a criticar o a morbosear. Si vas a asistir, es importante que el cuerpo no es un producto de consumo sexual como la hipersexualización social enseña, tampoco es algo por lo que deberíamos avergonzarnos por su forma y color. Más bien, el cuerpo es algo que debemos respetar y honrar, pues en él habitamos y por él sentimos.

Cuándo: sábado 18 de mayo

Horario: 08:00 a 12:00 horas

Entrada: libre

Dónde: Parque de la Amistad México-Azerbaiyán, Paseo de la Reforma s/n, Polanco, Bosque de Chapultepec I Sección

Para un nudismo seguro

Para poder desvestirte de manera segura en este megaevento, los organizadores recomiendan que lleves ropa fácil de quitar y guardar en tu mochila, mucha agua porque el calor está bravo, bloqueador, calzado cómodo y, si quieres mantener tu identidad anónima, basta con que lleves algunos lentes de sol grandes o gorra. Ojo: drogas o cualquier tipo de bebidas alcohólicas están totalmente prohibidas.



*Texto adaptado para + Chilango