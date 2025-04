AXE Ceremonia 2025: todo lo que tienes que saber

Un poco de historia, el cartel, cómo llegar y más consejos te damos para llegar bien preparadx a este gran bailazo chilango



Por Karla Peckerman*

Nuestro querido AXE Ceremonia 2025 está muy cerca, pues se realizará los próximos sábado 5 y domingo 6 de abril en la CDMX. Y ya sea que tengas tus boletos en mano o aún te la estas pensando si ir o no, en Chilango nos armamos una guía con todito lo que tienes que saber.

Para empezar, ésta será la decimosegunda edición del festival que ya es considerado uno de los eventos más importantes de México. El anuncio de la primera edición llegó en 2013, causando gran expectativa al tratarse de un evento gestionado de forma independiente, pero con una propuesta muy clara e interesante. En ese entonces estaba planeado que la sede fuera en Xochimilco con un cartel que incluía a gran parte del sello Ed Banger y a Animal Collective como headliners. Finalmente el venue fue cambiado al Foro Pegaso en Toluca.

Pese al gran reto que representó para lxs organizadorxs, no se dieron por vencidos y al año siguiente, en 2014, anunciaron la segunda edición con el mismísimo Tyler, The Creator como headliner, en una fecha donde el pronóstico de lluvias era menor.

A esta le siguieron 10 ediciones más en las que ha pasado de todo. En una ocasión el festival tuvo que moverse a domingo por un ventarrón; para su octava edición se mudaron a la CDMX, pero se canceló por la pandemia. Luego se empezó a hacer de dos días y actualmente su sede es el Parque Bicentenario.

AXE Ceremonia ha resistido y crecido como un gran festival, uno cuya prioridad es y serán siempre las personas y la música. Además, siempre nos han regalado carteles épicos con presentaciones como las de Snoop Dogg, The Horrors, Kali Uchis, Disclosure, Flume, Björk, Underworld, Soulwax, Caribou, Massive Attak, Aphex Twin, Rosalía, A$AP Rocky, C. Tangana, Travis Scott, Moderat y Kendrick Lamar, nomás por mencionar unxs cuantxs.

Cartel y escenarios

Para la edición de este año, el festival se armó con uno de los carteles más masivos de su historia. Lxs encargadxs de encabezar el festival son Tyler, the Creator, quien llegará con nuevo disco, Natanael Cano, Charlie XCX y su brat; y Massive Attack por segunda ocasión. También se presentará Parcels por segunda ocasión, Gesaffelstein, FKA Twigs (¡por fin!) y el grupo de k-pop Tomorrow x Together.

Otros que seguro no te vas a querer perder son A.F. Cook, The Marías, Nathy Peluso (quien repite por segunda ocasión) y NSQK. También estarán lxs chicxs del momento: Ca7riel y Paco Amoroso, así como The Dare, Ralphie Choo, Yeyo, Iza Tkm, Valgur, pablopablo y muchxs más.

Este 2025 el festival contará con cinco escenarios: AXE (el principal), American Eagle, Spotify, Traición y el Micky/ Barba Azul Cabaret, en los que podrás escuchar mucha música chida de tus artistas favoritxs. Las presentaciones empezarán ambos días a partir de las 14:00, el sábado terminan a las 02:00 y el domingo acaban a las 02:30.

¿Cómo llego?

El festival AXE Ceremonia 2025 se llevará a cabo en el Parque Bicentenario ubicado en Av. 5 de mayo 290, colonia Refinería 18 de Marzo, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Si planeas llegar en transporte público, la opción más fácil es hacerlo en Metro, ya que la estación Refinería de la Línea 7 (naranja) está justo a unos pasos de la entrada. Este transporte extenderá su horario de servicio para beneficiar a todxs lxs asistentes al festival.

Durante el fin de semana el Metro cerrará hasta la 01:00, siendo las 00:30 el momento preciso en el que la última corrida de trenes saldrá de sus terminales respectivas. Las líneas que extenderán su servicio serán 1, 2, 3, 6, 7, 9 y A, para que nadie se quede sin llegar segurx a casa.

También está la alternativa de Ticket2Ride, con la que por $265 (un día) o $460 (ambos días) te llevan de ida y vuelta desde puntos como Mundo E, Parque de los Venados, Galerías Coapa, Aragón, Perisur, Iztapalapa, Santa Fe, Condesa, Interlomas o Lindavista.

Ahora que si quieres llegar en auto, recuerda que el parque tiene estacionamiento. Sólo recuerda llegar temprano para asegurar tu lugar.