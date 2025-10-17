Deja caer tu trenza para ayudar

El Movimiento Rapunzel del Banco de Tapitas te enseña cómo puedes donar tu cabello para ayudar a pacientes con cáncer

Por Alexandra Granados*

Si has oído que puedes donar tu cabello para la creación de pelucas oncológicas, a lo mejor te han surgido dudas sobre por qué es necesario hacerlo, cómo es el procedimiento o cuál podría ser un lugar de plena confianza para que lo reciban.

De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en cada jornada de donación y recepción de cabello se entregan más de 70 pelucas oncológicas. Por desgracia, las pelucas oncológicas rondan entre los $3,000 y $5,000, de manera que conseguir una resulta casi imposible para alguien en situación vulnerable.

Es por ello que existen iniciativas como el Movimiento Rapunzel del Banco de Tapitas A.C., que aportan un granito de arena ante esas complicaciones para devolverle la sonrisa a niñas, niños y adultos que han perdido su cabello por enfermedades como el cáncer.

¿Cómo donar tu cabello para una peluca oncológica?

Para apoyar la causa, sólo debes seguir una serie de pasos. Primero, es indispensable que el cabello a cortar se encuentre limpio y seco, no en capas o mal estado. Una vez verificado eso, deberás trenzar tu cabello y comprobar que su largo sea mayor a 30 centímetros. Los cortes pueden ser en trenzas del ancho deseado, aunque se recomienda que sea lo más ancho posible.

La trenza cortada deberá guardarse en una bolsa ziploc o de papel para entregarla en la Casa Tapitas más cercana a tu domicilio. Por fortuna, cuenta con ubicaciones físicas en la CDMX, Puebla y Querétaro, además de aceptar cabello por envío. Te dejamos la dirección y horarios de cada una para que asistas a entregar tu cabello:

CDMX: Playa Pichilingue 31, col. Militar Marte, Iztacalco. Abierta de lunes a sábado, de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00. Tel: (55) 7163 9387.

Playa Pichilingue 31, col. Militar Marte, Iztacalco. Abierta de lunes a sábado, de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00. Tel: (55) 7163 9387. Puebla: 35 Poniente 3105 C-2, col. El Vergel, Puebla. Abierta de lunes a sábado, de 09:00 a 16:00. Tel: (222) 964 1516.

35 Poniente 3105 C-2, col. El Vergel, Puebla. Abierta de lunes a sábado, de 09:00 a 16:00. Tel: (222) 964 1516. Querétaro: Pirámide de Toluquilla 9, col. Pirámides, Corregidora. Abierta de lunes a sábado, de 10:00 a 15:00. Atención con previa cita al (442) 293 8257.

No olvides apuntar en la bolsa tu nombre, teléfono y correo electrónico al momento de la entrega porque cada donador recibe un diploma digital que reconoce su valiosa contribución.

¿Cómo solicitar una peluca oncológica?

El Banco de Tapitas A.C. se encuentra en constante recibimiento de solicitudes para brindar una peluca oncológica a la medida, de calidad y completamente gratis a cualquier persona que la necesite. Si tú o alguien que conoces necesita una, pueden enviar un correo a [email protected]. El mensaje deberá contener aspectos como una carta de solicitud, copia de identificación oficial y fotografía reciente del solicitante. Este servicio abarca a todos los estados del país y no impone restricción de edad o género.

Otras formas de ayudar

Además de poder apoyar donando cabello para pelucas oncológicas gratuitas, el Movimiento Rapunzel también fomenta el trabajo de artesanas nacionales encargadas de crearlas. Asimismo, puedes ofrecerte como voluntario en el Banco de Tapitas A.C, el cual ejecuta diversas actividades a lo largo del año. Y como bien lo dice su nombre, la recolección de tapitas es de gran apoyo a la causa.

El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama

se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama Conoce otra asociación a la cual puedes donar tu cabello

*Texto adaptado para Chilango Diario