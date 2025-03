¿Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2025?

Después de la entrega de los premios de la Academia, te contamos dónde puedes ver todas las películas ganadoras para que te pongas al corriente

Por Pamela Escamilla y Liz Basaldúa*

El domingo 2 de marzo se celebró la edición 97 de los Premios Oscar 2025, que confirmó lo que muchxs esperaban: Anora se consagró como la gran ganadora de la noche al llevarse el premio a Mejor película. Además, su protagonista Mikey Madison sorprendió al imponerse en la categoría de Mejor actriz, superando a fuertes contendientes como Karla Sofía Gascón, Fernanda Torres y Demi Moore.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia llegó cuando Quentin Tarantino presentó el premio a Mejor dirección, que fue para Sean Baker por la misma película. En su discurso, Baker hizo un llamado a defender el cine en pantalla grande: “El cine es una experiencia para llorar, gritar, y en un momento en el que el mundo está dividido, es un puente que nos une. El cine independiente está batallando, más después de la pandemia, no podemos perder algo tan importante. Hagamos películas para la pantalla grande”.

Luego de la entrega de los premios más importantes de la industria cinematográfica, aquí te decimos dónde ver todas las películas ganadoras, si es que no has visto todas. Entre estas por supuesto destaca Anora, que se llevó los reconocimientos en las categorías principales (cinco en total), pero también El brutalista, con tres estatuillas, incluida la de Mejor actor para Adrien Brody, quien marcó su regreso triunfal al Oscar 20 años después de haberlo ganado por El Pianista.

En un discurso que resonó en la audiencia, el actor reflexionó sobre la memoria y la historia: “El pasado nos recuerda que el odio no puede pasar desapercibido. Vamos a pelear por lo que está bien”.

Zoe Saldaña se convirtió en la primera mujer de orígenes dominicanos en llevarse la estatuilla de la Academia (Mejor actriz de reparto, por Emilia Pérez), además de que Paul Tazewell se coronó como el primer hombre afroamericano en ganarla en la categoría de Mejor diseño de vestuario (Wicked). Y con Aún estoy aquí, Walter Salles le dio a Brasil su primer Oscar en la historia, otra prueba de que hay mucho por qué celebrar.

Si quieres descubrir por qué se llevaron uno o más galardones, aquí te decimos dónde puedes ver todas las películas ganadoras:

Anora: ganadora a Mejor edición, Mejor guión original, Mejor director (Sean Baker), Mejor actriz (Mikey Madison) y Mejor película. Puedes verla en salas de cine comerciales, Cinemanía y la Cineteca Nacional México y Cineteca Nacional de las Artes.

El brutalista: ganadora a Mejor actor (Adrien Brody), Mejor fotografía y Mejor banda sonora. Puedes verla en salas de cine comerciales y Cinemanía.

Wicked: con premio a Mejor diseño de vestuario y Mejor diseño de producción, está disponible en YouTube ($115 la renta y desde $175 la compra) y Prime Video ($100 la renta y $199 la compra).

Duna: Parte Dos: ganó estatuillas por Mejor sonido y Mejores efectos visuales. Disfrútala en Max (incluida con suscripción) y Prime Video ($40 la renta y $149 la compra).

Emilia Pérez: la controvertida película se llevó los premios a Mejor actriz de reparto (Zoe Saldaña) y Mejor canción original. Aún disponible en salas de cine.

Lugares para ver el resto de las pelis ganadoras

Además, aún hay funciones en salas de cine para ver A Real Pain (Mejor actor de reparto, con Kieran Culkin), Flow (Mejor película animada), Aún estoy aquí (Mejor película internacional) y Cónclave (Mejor guión adaptado). Esta última también la puedes ver en la Cineteca Nacional.

Por otro lado, puedes ver La sustancia (Mejor maquillaje y peinado) en Mubi (incluida con suscripción), Prime Video ($60 la renta y $199 la compra) y la Cineteca Nacional de las Artes. O si prefieres documentales, No Other Land (Mejor documental) está disponible en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario (CCU) de la UNAM y en Cinemanía, mientras que The Only Girl in the Orchestra (Mejor cortometraje documental) está en Netflix.

Finalmente, puedes disfrutar de I’m Not a Robot (Mejor cortometraje live action) en la cuenta de YouTube de The New Yorker, y de In the Shadow of the Cypress (Mejor cortometraje animado) en la misma plataforma, pero en el canal de Film Shortage.

Cerca de 11,000 actores, actrices, productorxs y directorxs de cine eligen a lxs ganadorxs de las estatuillas doradas de los Premios Oscar

*Texto adaptado para + Chilango diario