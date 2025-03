Impriman más ¿humanos?

Este 2025 la industria cinematográfica está que arde con el estreno de Mickey 17, la nueva película del director Bong Joon-Ho

Por Karla Peckerman*

De ser necesario, ¿estarías dispuestx a morir, no una, sino 17 veces para salvar a la humanidad? Todxs sabemos de alguien que, se dice, lo hizo por amor, pero… ¿y si se tratara de la actividad principal de tu trabajo?

Precisamente esa es la tarea de Micky Barnes en la historia de Mickey 17, una película de ciencia ficción que marca el regreso del director Bong Joon-Ho (Parasite, 2019) a la pantalla grande, y lo hace con Robert Pattinson como protagonista.

Mickey 17 cuenta la historia del héroe más improbable: Mickey Barnes, quien se ve obligado a trabajar como un “desechable”. Este puesto exige el compromiso máximo: morir para ganarse la vida. El protagonista es enviado junto con una expedición para colonizar un nuevo mundo conocido como Niflheim. Su tarea, como ya dijimos, es morir varias veces en el proceso.

¿Cómo lo hace? Bueno, cada que Mickey tiene que salir a chambear/morir sus recuerdos son guardados en un simple disco duro. Una vez muerto, sólo imprimen de nuevo su cuerpo, ingresan sus recuerdos guardados y listo, a darle de nuevo. Pero un día el Mickey 17, por circunstancias muy peculiares, no muere. Nadie lo sabe e imprimen al Mickey 18. Y como te imaginarás, el verdadero desmadre empieza.

Previo al estreno de esta cinta que, desde ya te decimos vas amar, platicamos con Bong Joon-Ho y Robert Pattinson sobre su experiencia y viaje a través de este proyecto.

“Siempre da miedo pensar en la muerte a pesar de lo inevitable que es. Y a pesar de que he hablado de la muerte en muchas de mis películas, no pensaba realmente en ello. Pero esta película la trae en primer plano, incluso Mickey es constantemente cuestionado sobre qué se siente morir. Entonces creí que esta sería mi oportunidad para pensar en eso, pero cuando lo escribía y pensaba en las circunstancias de Mickey, terminaba reflexionando sobre mi propia muerte. En el pasado me detenía justo antes de preguntar sobre la muerte y con esta película quise saltar sobre ella y más bien pensar cómo es recordar cuando morimos”, explicó el director sobre la forma en la que retrató la muerte en Mickey 17.