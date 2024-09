Insertar lo real en la ficción y la modernidad en el terror

Desaparecer por completo va más allá de temas evidentes como la nota roja y la brujería en la política, también atiende a una parte humana que el director Luis Javier Henaine asegura que en su cine no puede faltar

En nuestra realidad existe una parte de comedia y de terror que permanece o aparece. El reírnos de nuestra mala suerte, de las cachetadas de karma que nos da la vida. Y también el temor a perder algo, a que pase lo inesperado, a que se trunquen esos planes que a veces ni siquiera dependen de unx.

Eso ocurre tanto en la ficción como en la realidad, y Luis Javier Henaine gusta de representarlo. Antes de dirigir su primera película de terror, Desaparecer por completo (2022), ya había probado la fórmula con sus dos primeros largometrajes: Tiempos felices (2014) y Solteras (2019).

Ambos de comedia. Pero desde niño el terror siempre ha sido su favorito y cuando empezó a filmar quería que su primera cinta fuera de ese género. “Nada más que nunca se me ocurrió una buena idea y no fue hasta que me llegó este guión que dije ‘este es buen momento de explorarlo’”, confiesa.

Aun así, descubrió que cada género tiene retos propios que se añaden a lo complicado que es de por sí hacer cine. “Desde el presupuesto hasta los problemas de las locaciones o encontrar al actor indicado para interpretar a los personajes, ahí es donde día a día hay que ser muy pragmático”, puntualiza el director. Sin embargo, él dice imponerse un desafío más: lograr, sin importar el género de la historia, un acercamiento que se sienta natural y real.

“Si te fijas en mis películas (de comedia) ninguno de los personajes se la está pasando bien, no se están divirtiendo de sus problemas y ahí es donde está el reto o la complejidad de hacer que la gente se identifique, que empaticen y se rían un poco de las tragedias que le están pasando a los personajes… Para mí el reto está en que lo real te genere comedia y terror también”, asegura.

Fuera de lo visible

En Desaparecer por completo conocemos a Santiago (interpretado por Harold Torres), un fotoperiodista de nota roja que comienza a perder sus sentidos después de fotografiar un horrible caso. Tendrá que resolver el porqué antes de quedarse sin ninguno. En el fondo nos encontramos con guiños a Enrique Metinides y a la relación entre la política y la brujería.

Aunque hay más. Henaine destaca a su vez el miedo a la paternidad, porque el protagonista tiene una ambición laboral que sueña con cumplir y el anuncio del embarazo de su pareja coincide con su extraña enfermedad. “Desde que empecé a trabajar en el guión, desde que lo leí por primera vez, ahí estaba, y fue lo que hicimos, explorar cómo uno pone su vida en pausa cuando se está tan obsesionado con conseguir algo”, explica el cineasta.

El miedo a tener hijos no es un tema nuevo. Se ha visto hace poco otra historia mexicana que lo explora, sólo que desde la maternidad: Huesera (2022). Aunque Desaparecer por completo fue una idea original de Ricardo Aguado que tardó en concluirse dos décadas, por lo cual es una coincidencia, apunta el director, pero conectan perfectamente con otros problemas modernos reflejados en el cine contemporáneo.

“Más allá de que estamos en una época en donde muchas personas se cuestionan la maternidad y la paternidad, está este diálogo entre qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. El que exista esto en el género de terror actual y hablemos de cosas más humanas, por así decirlo, es interesante y valioso. Al final, no son películas de terror, son dramas con tintes sobrenaturales… están del lado de lo que ahora llaman el folk horror, es un horror tradicional que tiene que ver con la brujería y cómo no vamos a hablar de eso cuando es parte de nuestra cultura”, finaliza.

¿Qué se llevará en el Ariel?

Desaparecer por completo tiene ocho nominaciones. Las categorías que buscará conquistar este sábado son Mejor actor (para Harold Torres), Diseño de arte, Efectos especiales, Efectos visuales, Fotografía, Maquillaje, Música original y Sonido. Otra película de terror que llegó a la lista final es Masacre en Teques, de Rodrigo Hernández Cruz; rivaliza con el filme de Henaine en sus tres menciones: Efectos especiales, Efectos visuales y Maquillaje.

+Datos

Este es el tercer largometraje del director y productor Luis Javier Henaine; se encuentra disponible en Netflix