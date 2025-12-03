La dupla de lo absurdo

Se estrena Bugonia, la nueva película de Yorgos Lanthimos con Emma Stone, y aprovechamos para recordar sus trabajos previos

Por Sebastian S. Jácome

Desde La favorita hasta Bugonia (en salas el 4 de diciembre), Emma Stone y Yorgos Lanthimos se han convertido en una de las duplas más raras y brillantes del cine reciente. Ella, actriz camaleónica sin miedo al ridículo; él, director griego que hace del absurdo un lenguaje. Juntos han firmado películas que mezclan humor negro, erotismo y reflexión social con una estética retorcida que ya es marca registrada. Estas son sus colaboraciones (hasta ahora).

La Favorita (2018)

La primera vez que Lanthimos y Stone cruzaron caminos fue en esta comedia negra de época que desnudó el poder detrás del corsé. Ambientada en la corte inglesa del siglo XVIII, muestra a dos mujeres peleando por ser la favorita de la reina Ana. Brillante, venenosa y visualmente barroca, fue un hit mundial con diez nominaciones al Oscar y una para Stone. El arranque perfecto para una relación creativa tan retorcida como fascinante.

Bleat (2022)

Rodado en blanco y negro y sin una sola línea de diálogo, Bleat es un cortometraje experimental filmado en una isla griega donde Emma interpreta a una mujer que lidia con la muerte y el deseo. Parte ritual fúnebre, parte sueño febril, el corto explora lo sagrado y lo carnal con una belleza inquietante. Sin buscar premios ni taquilla, fue una pieza libre donde actriz y director probaron hasta dónde podían confiar el uno en el otro.

Pobres criaturas (2023)

El gran monstruo bello de su alianza: una parábola feminista con humor gótico y sexo sin filtros. Emma Stone brilla como Bella Baxter, una mujer resucitada que aprende el mundo desde cero hasta volverse su dueña. Visualmente desbordante y filosóficamente salvaje, ganó el León de Oro en Venecia y cuatro premios Oscar, incluido Mejor Actriz. Lanthimos y Stone encontraron aquí su lenguaje común: el exceso con propósito.

Kinds of Kindness (2024)

Tres historias, tres versiones de la locura contemporánea. En este collage sobre poder, fe y control, Stone interpreta a mujeres distintas atrapadas en dilemas absurdos. Menos amable y más brutal que Poor Things, la película dividió a la crítica pero reafirmó la audacia del dúo. Con un humor retorcido y una escena de baile que se volvió viral, Kinds of Kindness es el lado más oscuro y juguetón de su colaboración.

Bugonia (2025)

Bugonia reimagina Save the Green Planet! (2003), filme de culto surcoreano. Emma Stone interpreta a una ejecutiva farmacéutica secuestrada por dos primos conspiranoicos convencidos de que es una alienígena con planes de aniquilar el planeta. A partir de ese encierro, Lanthimos construye una fábula sobre el miedo, la fe y el poder, donde la línea entre la locura y la razón se vuelve tan borrosa como inquietante.

La película es una muestra más de la increíble mancuerna que hacen Lanthimos y Stone cada vez que trabajan en conjunto. La actriz adopta el papel de la ejecutiva como si fuera una segunda piel, desde la manera en que se maneja hasta cómo habla con sus captores, puedes ver esos rastros manipulativos de un multimillonario en los detalles.

Además, Jesse Plemmons en el papel de Teddy no deja nada que desear, mostrando una complejidad que te hace simpatizar con él más de lo que te gustaría admitir. Sin embargo, Aidan Delbis es quien se roba el show cuando aparece en escena gracias a la inocencia e ingenuidad de su personaje, que mantiene el tono ligero hasta en los momentos más oscuros.

Y hablando de momentos oscuros, Bugonia no le tiene miedo a mostrar los eventos más turbios que podrías esperar de este tipo de película. Sorpresas y giros de tuerca que no veías venir ya son parte del trabajo de Lanthimos, pero en esta ocasión la reconfiguración de la trama sucede más de una vez a lo largo del filme. Esto nos deja con la duda de lo que en verdad está pasando.

Bugonia se estrena este 4 de diciembre en salas de cine

*Texto adaptado para Chilango Diario