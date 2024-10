La Máquina, una serie sobre boxeo, derrotas y amistad

Diego Luna y Gael García Bernal llegan al streaming protagonizando una poderosa historia sobre lo que significa realmente ganar en la vida

Por: Liz Basaldúa*

Después de 16 años sin compartir protagonismo, los icónicos actores mexicanos Gael García Bernal y Diego Luna regresan a la pantalla con La Máquina, una serie de Disney+ que explora los retos, triunfos y fracasos de la vida a través del boxeo.

Estrenada mundialmente el 9 de octubre, la serie celebra el deporte, pero también la profunda amistad que une a los personajes interpretados por Gael y Diego; y de paso, refleja la relación que los actores han cultivado desde Y tu mamá también (2002).

Gael García interpreta a Esteban “La Máquina” Osuna, un boxeador que se encuentra en un mal momento de su carrera después de sufrir una pérdida devastadora. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse a flote, el mundo del boxeo lo ha dejado atrás y, mientras lucha por regresar al ring, también enfrenta sus demonios personales.

A su lado está su mejor amigo y mánager Andy Luján, interpretado por Diego Luna, quien, decidido a que Esteban recupere su gloria, lo acompaña en esta travesía.



La Máquina no es la típica historia de éxito. Gael y Diego describen la serie como una antifábula, un relato en el que perder puede ser incluso más importante que ganar. “Generalmente, las historias de boxeo son lineales: el héroe cae, se levanta y gana. Pero aquí queríamos hacer algo diferente, donde a veces perder es ganar la libertad”, aseguró Gael.

“La idea de la libertad está muy presente. A veces, no sucumbir a la tentación del éxito es lo que realmente te hace libre. Eso fue algo que quisimos explorar en la serie”, reflexionó también el protagonista de Mozart in the Jungle en entrevista con Chilango.

Diego también mencionó que el boxeo es una metáfora poderosa en su relación de personajes. “Queríamos hacer un homenaje a esas amistades que perduran, esas relaciones que a veces son lo único que te sostiene en momentos difíciles. Y el boxeo, con sus altibajos, es el escenario perfecto para contar esta historia”, explicó el actor.



Levantarse es triunfar

La Máquina tardó más de diez años en concretarse. Gael y Diego, ambos aficionados al boxeo, habían estado desarrollando la idea durante mucho tiempo.

Una de las frases más resonantes de la serie es “Levantarse es triunfar”, y tanto Gael como Diego han aplicado este concepto en sus propias carreras. Diego Luna comentó: “En el cine y la televisión siempre hay momentos en los que quieres tirar la toalla, pero lo importante es seguir adelante. Creo que ese es el mensaje central de la serie: no importa cuántas veces caigas, lo importante es levantarse”.

Gael expresó la gran satisfacción de trabajar de nuevo con Diego en La Máquina. “Es increíble, padrísimo”, comentó, destacando también lo emocionante que fue ver cómo este proyecto, que inicialmente parecía un accidente afortunado, se logró con éxito. “Verlo tan lindo, mejor de lo que pensamos, nos da un subidón de alegría tremenda y agradecimiento”.



Boxeo, México y un elenco espectacular

El mundo del boxeo es un elemento clave en La Máquina. “El boxeo es parte fundamental de nuestra cultura. Crecer en México es tener el boxeo siempre presente, es el deporte donde los mexicanos son campeones. Quisimos hacer un homenaje a ese México que conocemos, a esa realidad que nos tocó vivir”, comentó el protagonista de Andor.

Además de Gael y Diego, la serie cuenta con un elenco de lujo, incluyendo a Eiza González en el papel de Irasema, exesposa de Esteban y periodista, quien también se ve atrapada en el oscuro mundo del boxeo. Otrxs actores y actrices destacadxs son Lucía Méndez, Karina Gidi, Andrés Delgado y Raúl Briones.

La Máquina no es nada más una serie sobre boxeo, es una reflexión profunda sobre la amistad, el fracaso y la libertad. Con las actuaciones de Gael García Bernal y Diego Luna, así como un guion que rompe con las convenciones, esta serie promete cautivar tanto a lxs fanáticxs del deporte como a quienes buscan una historia poderosa y humana.

En 4 proyectos habían trabajado antes juntos Gael y Diego: Y tu mamá también (2001), Rudo y Cursi (2008), Casa de mi padre (2012) y Chicuarotes (2019)

6 episodios tiene La Máquina, y desde el 9 de octubre se puede ver en Disney+

*Texto adaptado para + Chilango