Las visitas de Shakira a México

Shakira ha llenado estadios en México y enamorado con su música y su amor por los tacos y las flautas. Revive sus mejores momentos en nuestro país

Por Liz Basaldúa*

Shak, como le dicen lxs fans, ha empezado su esperado Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de este mes en México. Es por ello que nos pusimos nostálgicxs y armamos un recuento de sus visitas más épicas a nuestro país. Desde su debut con Pies descalzos hasta los conciertos que rompieron récords. La relación entre Shakira y México es profunda y llena de momentos memorables; desde sus inicios ha encontrado en el público mexicano un apoyo incondicional. A continuación recordamos algunas de sus visitas más destacadas al país:.

1996: Tour Pies Descalzos | La primera vez

Con tan sólo 18 años, Shakira debutó en México como parte de su primera gira internacional. El 22 de noviembre se presentó en el Auditorio Nacional, cautivando a 10,000 asistentes con temas como “Antología” y “¿Dónde estás, corazón?”. Dos días después, el 24 de noviembre, llevó su música al Auditorio Banamex en Monterrey.​

2000: Tour Anfibio

Tras el éxito de ¿Dónde están los ladrones?, Shakira regresó al Auditorio Nacional los días 12 y 13 de abril de 2000. Con un nuevo look rubio, interpretó éxitos como “Moscas en la casa” e “Inevitable”, consolidando su conexión con el público mexicano.​

2003: Tour de la Mangosta | En CDMX, Guadalajara y Monterrey

En febrero de 2003, Shakira ofreció seis conciertos en México, incluyendo presentaciones en la CDMX, Guadalajara y Monterrey. Canciones como “The One” y “Whenever, Wherever” resonaron entre miles de fans, fortaleciendo su lazo con el país.​

2006-2007: Tour Fijación Oral | Con “Hips Don’t Lie”

Esta gira incluyó más de diez conciertos en México. Destacan seis noches consecutivas en el Palacio de los Deportes en octubre de 2006, donde interpretó “La Tortura” y “Hips Don’t Lie”. En mayo de 2007, regresó para presentaciones adicionales en diversas ciudades, cerrando en Monterrey ante 20,000 espectadorxs.​

2007: Concierto en el Zócalo

El 27 de mayo de 2007 ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de la capital, días después de presentarse en el Foro Sol. Más de 210,000 personas se congregaron para escuchar temas como “Estoy aquí” y “No”, en una noche que quedó grabada en la memoria colectiva.​

2011: Sale el Sol Tour | Con su “Waka Waka”

En abril de 2011, el Foro Sol fue el escenario donde 54,000 fans disfrutaron de “Loba”, “Loca” y “Waka Waka”. Además, llevó su música a ciudades como Cancún y Mérida, demostrando su aprecio por todo el territorio mexicano.​

2018: El Dorado Tour

Shakira regresó en octubre de 2018 con presentaciones en el Estadio Azteca y otras ciudades, deleitando al público con “Perro fiel” y “Chantaje”.​

2025: Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

En enero de 2025, arribó a México para preparar su gira Las Mujeres Ya No Lloran. A su llegada, expresó: “México ha sido un país que me ha apoyado, que me ha comprendido, que me ha querido, y yo los amo con todo mi corazón”. Además, compartió su entusiasmo por la gastronomía local, mencionando su antojo de “tacos, flautas y jícamas con sal y limón”.

La conexión de Shakira con México va más allá de la música; es un vínculo cultural y emocional que se fortalece con cada visita, reflejando el cariño mutuo entre la artista y el pueblo mexicano.​ Ahora vuelve con su gira más esperada y no podemos esperar a corear con ella cada éxito.

¿Ya tienes tus boletos?

Shakira se continuará presentando en el Estadio GNP Seguros (Viaducto Río de la Piedad s/n, Granjas México) este 25, 27, 28 y 30 de marzo. A la fecha de hoy, los precios de los boletos oscilan entre $1,217 y $10,856.

*Texto adaptado para + Chilango diario