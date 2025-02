Nuevo Cablebús conectará Milpa Alta con el Metro Tláhuac

En el proyecto original se planeó la ruta hacia Xochimilco, pero cambió su trazo en beneficio de lxs milpaltenses

Por Edgar Segura*

Este año arrancará la construcción de la nueva línea del Cablebús que conectará a Milpa Alta con la estación Tláhuac de la Línea 12 del Metro, explicó Octavio Rivero, alcalde milpaltense, en entrevista con Chilango.

El proyecto es parte del plan de movilidad anunciado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, cuando inició su administración en octubre del año pasado.

Originalmente la mandataria local había planteado que la nueva ruta de ese transporte elevado conectaría la alcaldía ubicada en el extremo sur oriente de la capital con Xochimilco, pero el plan inicial se modificó.

Dicho cambio tiene el propósito de ayudar a lxs habitantes de Milpa Alta a llegar hasta Tláhuac, y de esta forma puedan continuar con su trayecto en Metro hacia otros puntos de la ciudad.

Actualmente llegar al centro de la metrópoli puede implicar para lxs habitantes de Milpa Alta traslados de entre dos y tres horas en transporte público. En ese sentido, la intención de que el Cablebús de Milpa Alta llegue a Tláhuac obedece a la intención de reducir ese tiempo a la mitad.

Octavio Rivero explicó que para esos fines, la conexión con Tláhuac se consideró como la opción más óptima que la originalmente planteada hacia Xochimilco.

“Lo estuvimos valorando, porque si nos dejan en Xochimilco, nos dejan igual. O sea, para nosotros y para cualquier persona, moverse en la ciudad realmente es que te dejen en un Metro. Si a ti no te dejan en el Metro, estás completamente incomunicado otra vez”, comentó.

Ubicada a 18 kilómetros, la estación Tláhuac de la Línea Dorada es la más cercana al centro de Milpa Alta. Por su parte, el Tren Ligero Xochimilco se ubica a 17 kilómetros de Milpa Alta. Sin embargo, desde ahí todavía es necesario recorrer otros 11 kilómetros hacia Taxqueña para llegar al Metro.

En un recorrido realizado por Chilango se corroboró que trasladarse en transporte público desde el centro de Milpa Alta hasta el Metro Tláhuac implica invertir una hora en promedio, tiempo que se reduciría con el Cablebús, de acuerdo a las estimaciones de las autoridades.

Mientras inicia la construcción del nuevo Cablebús, los trabajos para optimizar la movilidad al interior de la alcaldía Milpa Alpa ya iniciaron, con los cuales también se prioriza a lxs habitantes de la demarcación, de acuerdo con el edil.

“Estamos trabajando una estrategia local para que los pueblos que están en la zona alta puedan bajar al Cablebús. No queremos que se convierta en un problema interno el que ahora no podamos llegar al Cablebús. Si vienes de San Salvador Cuauhtenco, que es la comunidad más alejada del centro de Milpa Alta, y te tardas hora y media en llegar al Cablebús, pues es lo mismo que te ibas a ahorrar y no tiene caso”, explicó Romero.