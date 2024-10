“Queremos seguridad social, pero no perder nuestra flexibilidad”

Trabajadorxs de apps avalan la iniciativa que busca darles seguridad social… si siguen siendo dueñxs de su tiempo

Por Angela Molina

Repartidorxs y conductorxs de plataformas digitales miran con recelo la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizarles seguridad social. Parece extraño preocuparse por una reforma que busca beneficiarlxs, pero su temor radica en convertirse en trabajadorxs “tradicionales”, lo que significaría perder su flexibilidad de horario y la multiconexión con distintas plataformas.

Ayer, durante su conferencia matutina, la mandataria federal confirmó que en unos días presentará las iniciativas de ley para que las personas que reparten comida o prestan servicios de taxi por aplicación tengan prestaciones sociales.

Aline Oropeza, líder del grupo Somos Repas e integrante de Repartidores Unidos de México (RUM), dijo que celebran la propuesta que la presidenta “ya que la seguridad social es muy necesaria para nosotros como repartidores, porque estamos expuestos en las calles todos los días, podemos llegar a tener algún percance, que alguien nos atropelle o algún accidente por lluvias”. Sin embargo, acotó que la flexibilidad laboral también es vital.

Ayer mismo, cerca de las 11 de la mañana, integrantes de RUM y de Repartidores y Conductores Libres e Independientes (RCL) arribaron a las oficinas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) buscando una reunión con su titular, Marath Bolaños, para solicitar que la iniciativa se trabaje entre gobierno, plataformas y trabajadorxs.

“Estamos muy felices con que se nos considere la seguridad social pero nos surge mucha inquietud [por] la forma en la que sería. En nuestra actual Ley Federal del Trabajo hay solamente dos formas: independiente o bajo un régimen de trabajo. Lo que queremos nosotros es la flexibilidad”, explicó Fabián Ortega, representante de RUM, a + Chilango.

Aline también tiene clara su exigencia: “Queremos la seguridad social, pero no queremos perder nuestra flexibilidad. Conozco a papás solteros, mamás solteras, familias que dependen de esto como su primer ingreso. […] Yo soy mamá soltera y este trabajo me da la oportunidad de desconectarme a las dos y media para ir por mi bebé y poder pasar la tarde con él”.

Un estudio de opinión sobre plataformas digitales, publicado en 2023 por Buendía & Marquez, revela que si lxs conductorxs y repartidorxs de estas aplicaciones se vieran obligados a convertirse en empleadxs, aproximadamente el 60% las dejaría de usar como fuente de ingresos.

Y es que los beneficios que más destacan son la oportunidad de ganar dinero extra, definir sus horarios y lugares de actividad, y generar ganancias cuando lo deseen.

Decálogo laboral

El 4 de octubre, RUM envió un decálogo a Claudia Sheinbaum para iniciar mesas de diálogo entre el gobierno y lxs repartidorxs. Este documento también fue entregado ayer a funcionarixs de la STPS.

Se trata de una propuesta denominada “Decálogo de Repas” que enlista diez peticiones, entre ellas: mantener su libertad de horario, multiconexión y conexión geográfica; crear mecanismos para atender casos reportados de discriminación y casos de violencia de género; seguro contra accidentes, y alianzas para mejorar la calidad de vida de lxs prestadorxs de servicios, facilitando su acceso a educación, ahorro y equipo de seguridad.

Además de ser repartidora, Aline es madre soltera y solventa sus gastos a través de sus pedidos. “Hay una frase que ella [Claudia Sheinbaum] mencionó y es ‘que nadie les diga que no pueden ser lo que ustedes quieran ser´.

Que a mí no me digan que no puedo repartir, que no puedo ser mamá, que no puedo tener esa flexibilidad y esas ganancias que tengo a través de las plataformas porque me gusta y amo ser repartidora.” Aseguró que, de no existir un diálogo con las autoridades correspondientes, su grupo seguirá alzando la voz para continuar trabajando en las calles.

Más de 2,000 repartidorxs de apps digitales integran el grupo Repartidores Unidos de México (RUM)