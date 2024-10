Seguir creciendo en familia

Mariana y Santiago Arriaga tomaron el primer guion escrito por su padre, Guillermo Arriaga, para contar la historia de duelo y madurez de unos hermanos en A cielo abierto

Un accidente automovilístico terminó con la vida del padre de Fernando y Salvador, ¿o fue todo culpa del señor con el que colisionó? Han pasado dos años desde su pérdida y ahora que su madre y su nueva pareja viajarán a España, los hermanos buscarán venganza. Esto los conducirá al norte del país, inesperadamente con su hermanastra Paula como compañera, para matarlo.

Este viaje fue plasmado en papel hace tres décadas y ahora se proyecta en cines bajo el título A cielo abierto, ópera prima de lxs hermanxs Mariana y Santiago Arriaga. La película fue escrita por el reconocido guionista Guillermo Arriaga en sus treintas; fue el primer guion que realizó y vendió los derechos sin esperarse que quedarían paralizados por 15 años.

“Se había puesto en el contrato que él lo iba a dirigir, pero los productores no estaban convencidos y le traían propuestas de otros directores. Se quedaron los derechos congelados porque no se pusieron de acuerdo”, platicó Santiago en entrevista.

Sin saber dónde había quedado, Santiago encontró entre cajas (en ese momento, hace 23 años) el manuscrito original de 1993. “Inmediatamente me llamó mucho la atención. Es que crecimos con esta historia, sabiendo que existía, pero una vez que la leí todavía me resonó más por el tema de hermanos; de Coahuila, que es un lugar al que vamos año con año; de los 90, la época en que crecimos y que el mundo cambió radicalmente de esa época a ahora. Como que había nostalgia por ese México, por esa década y las dinámicas familiares que sucedían”, señaló.

Aunque también se convirtió en su primer largometraje porque cuando su padre lo volvió a leer, descubrió que había cambiado mucho como escritor y consideró que era mejor que alguien de su generación (de lxs hermanxs Arriaga) lo llevara a término. Cabe decir que Mariana y Santiago cultivaron su experiencia con cortometrajes y otros proyectos narrativos desde su casa productora, Memento Mori. “Siento que nunca nos alejamos de este universo, siempre estuvimos ahí en paralelo”, afirmó Mariana.

“Yo creo que fue desde hace muchos años y muchos viajes que empezamos a imaginar esta película. Ya no nos podemos acordar de cómo se veía en nuestra cabeza, pero fue un proceso de años. Era una historia tan cercana que resultó muy natural que fuera nuestra ópera prima. Nuestro padre la escribió cuando éramos muy pequeños, con este miedo de qué pasaría si él no está o tiene un accidente y no puede vernos crecer. Ahora, tantos años después, la dirigimos desde el otro lugar y siento que ahí se cierra un círculo”, agregó.

Crecer en familia

A pesar de la época en que está ambientada, ambxs reconocieron que el filme puede percibirse atemporal porque habla de emociones muy básicas del ser humano. A cielo abierto es un coming-of-age que, si bien arranca con una venganza y un luto sin acabar, lleva a sus protagonistas a un proceso de introspección y madurez que cuestionará su objetivo.

“Nos gusta el cine donde no todo es blanco y negro, donde no juzgamos a los personajes. Hay que entender que en medio existen muchos matices y que ni uno es muy bueno, ni uno es tan malo. En todos hay mucho de humanos, de poder equivocarse”, comentó Mariana.

Fuera de la ficción, la experiencia fue única, pues trabajar en familia (incluyendo a su madre, aunque no tenga créditos) le resultó muy valioso. “Hacer cine es complicado, te vas de casa por muchos meses, pero en este caso la casa venía con nosotros”, destacó Santiago, “creo que más que hacerlo difícil, lo hace más disfrutable, te acompañas en el proceso y crecemos junto con el proyecto”.

Sobre el duelo

La película protagonizada por Federica García, Máximo Hollander y Theo Goldín presenta diferentes facetas del duelo, que varía de persona en persona según la relación que ésta estableció con el ser querido fallecido.

Las etapas más comunes que se reconocen son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, que no siempre surgen en ese orden. Puede o no requerirse el apoyo de un tanatólogo para llevar de forma sana este proceso psicológico.

4 nominaciones a los Premios Ariel obtuvo esta película, además de ser parte de la selección del Festival Internacional de Cine de Morelia en 2023