Talento en ascenso

Cuando se trata de “letras pequeñas”, AXE Ceremonia tiene un máster de curaduría al reunir artistas en crecimiento que vale la pena ver

Por Karla Peckerman*

El festival AXE Ceremonia está de regreso y eso nos emociona. Sí por headliners como Tyler The Creator, Charlie XCX y Massive Attack, pero siempre nos ha gustado echarle un vistazo a las letras pequeñas porque es ahí donde el festival tiene un máster de curaduría.

Desde su creación en 2013, Ceremonia nos ha dado a muchxs la oportunidad de ver a artistas que parecía casi imposible, y es que no se les considera en carteles de otros festivales ya sea por ser aún muy de nicho o por ser independientes.

Este año no es la excepción, hay talentos emergentes y/o independientes que vale la pena escuchar como Valgur y pablopablo, con quienes platicamos sobre lo que tienen preparado para sus presentaciones. Para ambos proyectos será su primera vez en el festival.

Originarixs de Juchitán, Oaxaca, lxs hermanxs Elizabeth y Hugo Valdivieso se han convertido en uno de los proyectos más interesantes de la escena musical mexicana gracias a tres cosas: su sonido, uno que destaca entre lo que se escucha en estos días (pop experimental con narrativas que se desprenden del realismo mágico y la ciencia ficción); su estética misteriosa y “darks”; y su ejecución arriba del escenario que es todo un performance teatral. Todo esto los ha llevado por un camino en ascenso que hará escala en AXE Ceremonia.

En cuanto a su presentación, aseguraron que vienen con todo el arsenal: “(Tocaremos) en un formato diferente, a trío con otro músico invitado. Tocaremos en su totalidad nuestro álbum Armaggedon. También vamos a tener una pequeña puesta en escena, como es muy característico de nosotros, y vamos a tener algunos invitados. Nos emociona mucho y estamos preparando algo especial para ese día”.

La carrera del cantante español ha venido de menos a más de forma vertiginosa. Su talento ha sido cobijado por artistas como C. Tangana y Ralphie Choo, con quienes trabaja constantemente. Además recién estrenó “Eso que tú llamas amor”, una colaboración con Carín León.

El sonido de Pablo fusiona sus raíces hispanas con un poco de música electrónica y pop, pero sus letras permeadas de melancolía son su toque especial.

“En realidad es que no sé de dónde vienen (las letras tristes), si lo supiese no estaría escribiendo probablemente. Esa es la respuesta más honesta, pero luego sí me pregunto un poco como de dónde viene… la música para mí tiene algo de contar las cosas que incomodan y que me hacen triste para después yo estar bien”, explica sobre su proceso de creación.