Tres décadas de puro poder metalero

Gabriel “Queso” Bronfman nos habló del futuro de Resorte y del concierto en la CDMX con el que la banda celebrará sus 30 años

Por Pamela Escamilla*

En 1995, cuando una buena parte de quienes leen Chilango (y de quienes aquí trabajan) no existían, nació Resorte. Pronto se convirtió en una de las bandas más representativas del nu metal, el rock pesado y el metal en general en México, tomando en cuenta las que llegaron a esa punta del iceberg que es (o fue) el mainstream.

La agrupación se colocó como una pieza constante de los festivales musicales y rolas como “Opina o muere” y “América” fueron el soundtrack de una generación llena de esa angustia adolescente que sólo se percibe en la música de los 90. Y así, casi sin darnos cuenta, pasaron 30 años.

Bueno, la verdad es que sí nos dimos cuenta, pero tanto el público como el grupo hemos mantenido nuestra esencia. “Mentiría si no te dijera que sí fantaseamos con cómo nos íbamos a ver de viejillos tocando metal; y con hijos, con nuevas generaciones”, confesó Gabriel “Queso” Bronfman, bajista de Resorte, en entrevista con Chilango.

“Cuando a las cosas te gustan de manera auténtica, entonces no cambian tanto, simplemente se van depurando, se van refinando”, apuntó el músico, quien sostuvo que están “más afilados que nunca”.

“Lo que no me imaginaba es que iba a estar haciendo música nueva tan relevante con Juan [voz y bajo, integrante fundador de Resorte] y que íbamos a conseguir en un tipo como Macario [guitarrista actual del grupo, quien también es productor], más joven que nosotros, un espejo dónde vernos de una manera en la que queríamos reactualizar lo que siempre hacemos, que es lo que más nos preocupa, que el mensaje no se vuelva nada más nostálgico”, agregó sobre la banda, que en 2024 lanzó el álbum República zombie y el sencillo “No nos detienen”.