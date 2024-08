Un thriller muy musical

M. Night Shyamalan, director de La trampa, nos contó acerca del proceso creativo que lo llevó a construir algo que no hemos visto en su carrera

Por Pamela Escamilla*

Desde que se estrenó el primer tráiler de La trampa (Trap), supimos que estábamos ante una historia diferente: vimos cómo Riley (Ariel Donoghue) va al concierto de una ídola del pop tipo Taylor Swift acompañada por su padre Cooper (Josh Hartnett), quien debería estar ahí para cuidarla.

“Aspiro a que vean algo muy único: una película de concierto y un thriller”, reveló M. Night Shyamalan, su director y guionista, en entrevista con Chilango sobre la situación que refleja la cinta.

En medio de un show lleno de adolescentes hay una operación policiaca para atrapar a un asesino serial conocido como “El Carnicero”, quien supuestamente está en el concierto. Al tratarse de una historia del mismo creador de El sexto sentido (1999) sabemos que habrá una interesante vuelta de tuerca. Sin embargo, el avance ya deja entrever que el papá de Riley podría ser el sanguinario asesino.

¿Acaso no nos va a sorprender como esperábamos o es que planea una conclusión que de plano nos volará la cabeza? Shyamalan se negó a darnos aunque fuera medio spoiler, pero sí se mostró muy seguro del papel del tráiler en el interés del público en la cinta.

Música y sangre

La trampa cuenta con música original de Saleka, quien compuso el soundtrack de la película para que el concierto de Lady Raven (cantante a la que ella interpreta) acompañe las caóticas situaciones que se van dando en el evento. La hija mayor de M. Night Shyamalan ya había hecho eso en Servant, serie de Apple TV+ en la que también trabajaron juntxs.

“Escribió como una cantante ficticia en el show. Hizo piezas muy hermosas que no creo que hubiera hecho si hubiera estado escribiendo para ella”, recordó el director sobre aquella colaboración. “Se estaba imaginando como un personaje diferente como actriz, eso la liberó de una manera en la que era muy posible experimentar”, señaló sobre el proceso que repiten en esta nueva película.

Un asunto de padre e hija(s)

Tener a Saleka y M. Night Shyamalan en una mancuerna creativa, dentro de una película en la que los principales protagonistas son padre e hija, nos hace preguntarnos si se basaron en algo de su relación para la creación de la historia.

“Si ves todas mis cintas, están muy inspiradas o en honor a mis hijas”, reconoció el director, quien trabajó en Old (2021) con la cantante y con Ishana Shyamalan, quien este año estrenó su largometraje debut Observados. “Si ves a Abigail Breslin, es de la misma edad que Saleka. Ambas tenían cinco años cuando hice Señales (2002), así que ya sabes, usaba un disfraz de princesa todo el día, al igual que el personaje de Abigail (Bo).

Cuando Anya [Taylor-Joy] y las otras chicas son secuestradas, eran adolescentes (Split, 2016). Esa era la edad de mis hijas en esa época”, confirmó. “Todo es sobre ellas y ahora que son profesionales es maravilloso, porque puedo trabajar hombro con hombro con ellas”, sostuvo Shyamalan, quien advierte que él no es su mentor, sino un colaborador al que inspiran.

“En este punto ellas son artistas de talla mundial con las que quiero trabajar. Mi opinión en el arte no está a la venta. Ellas lo tienen dentro y me están reenseñando las cosas”, sostiene el director, quien advierte que sus hijas comparten su mismo humor negro. Además, si crecieron viendo cine de horror y hasta tienen algo de influencia de Bollywood, cómo no iba a trabajar con Saleka en esta entrega.

“Quiero que el público vaya al cine, meterlos a las salas para que vean una película original y sientan algo que no han percibido nunca”, concluye sobre La trampa.

Un par de datos

M. Night Shyamalan produjo Observados (The Watchers, 2024), debut de su hija Ishana Shyamalan como directora de un largometraje. Busca en La trampa la escena en la que el póster de la película protagonizada por Dakota Fanning se ve en el fondo.

Saleka, cantante de R&B que interpreta a Lady Raven, escribió todo un álbum original para la película que incluye colaboraciones con Amaarae, Russ y Kid Cudi. El director sostiene que desde que se encontró con Josh Hartnett supo que estaba ante su protagonista. “Fue el momento exacto, acababa de estar en Oppenheimer y Black Mirror”, señaló sobre el actor.

*Texto adaptado para + Chilango