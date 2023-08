Vasectomía sin bisturí en 10 minutos, confiable y eficaz

La vasectomía sin bisturí no requiere de quirófano, se hace en consultorio médico y se pueden seguir realizando las actividades cotidianas ese mismo día

Cada día más hombres deciden realizarse la vasectomía por diversas razones, procedimiento que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (SEDESA) ofrece de forma gratuita en 16 centros de salud y con una técnica sin bisturí. Según los datos de la institución, en 2020 se realizaron mil 972 intervenciones de este tipo, en 2021 fueron 2 mil 841; y en 2022 se duplicó a 4 mil 653, una cifra que la secretaría calificó como histórica. Tan sólo de enero a junio de este año, van 2 mil 689 intervenciones. La doctora Eloísa González, del Centro de Salud TIII Dr. Manuel Pesqueira, Jurisdicción Sanitaria Iztacalco, platica con Máspormás sobre la técnica especial que usa para agilizar el procedimiento.

¿Por qué es importante la vasectomía sin bisturí?

A los hombres les va muy bien este procedimiento porque a diferencia de una oclusión tubárica que se realizan las mujeres, la vasectomía sin bisturí tiene muchas ventajas: no se requiere de quirófano, se hace en un consultorio médico, entran y salen caminando por cuenta propia y pueden seguir realizando sus actividades; en cambio, una mujer sí requiere de quirófano, tiene mayores riesgos porque es con anestesia general, la recuperación es tardía y hay efectos colaterales en cuanto a la ovulación.

¿Qué técnica utilizan?

La vasectomía sin bisturí se realiza en un aproximado de 10 minutos; nuestra técnica es más actualizada que las que realizan en otras unidades, pues como en Estados Unidos y Canadá, la hacemos por electrocauterización e interposición de espacios, lo cual es de mínima invasión, de recuperación inmediata y no necesita sutura, sólo dos vendoletes que se retiran al día siguiente con agua, jabón y crema en la zona. Aquí contamos con el electrocauterio y los médicos están certificados en México y Estados Unidos.

¿Qué se necesita para solicitar una cirugía con su técnica?

Sólo acudir al módulo del centro de salud y solicitar el servicio. Cuando el paciente llega con nosotros se le ofrece una consejería para explicar los mitos que hay en torno a la vasectomía y se deja en claro que no tiene efectos colaterales ni para la sexualidad ni para alguna enfermedad; tampoco provoca disfunción eréctil ni problemas de virilidad. Si está convencido de llevarla a cabo se le pide una copia de su credencial de elector y que esté bien desayunado y rasurado de la zona escrotal.

¿Después del procedimiento ya no hay peligro de embarazos?

La vasectomía no es de efecto inmediato porque la vesícula está llena de espermatozoides y se requiere hacer un vaciamiento por medio de relaciones sexuales con protección después de la operación. Se necesitan aproximadamente 25 eyaculaciones y luego se hace un estudio para constatar que el procedimiento funciona al 100%.

¿Es un procedimiento confiable?

La cirugía con electrocauterización tiene una efectividad de 99.9%, es más efectiva que cortar y anudar, como se hace en otras, las cuales tienen una falla del 5%. Al salir, el usuario podrá caminar, subir escaleras, manejar su vehículo y cargar el mismo día entre 15 a 20 kilos.

¿El procedimiento es permanente?

La determinación de hacerse la vasectomía es una decisión que debe tomarse de manera responsable. Todas las vasectomías son reversibles, pero éste es un método más permanente: puede existir una reversión a través de la recanalización de los conductos deferentes pero no se garantiza que funcione, ya que tiene entre un 40% y 70% de certeza. En páginas de internet anuncian vasectomías reversibles y no reversibles, pero es mentira, porque todas lo son aunque no se garantiza que funcione la reversión.

MÓDULOS DE VASECTOMÍA

Los módulos en las unidades médicas donde se realizan los procedimientos están en 13 alcaldías: Gustavo A. Madero, CS TIII Dr. Manuel Cárdenas de la Vega; Azcapotzalco, CS TIII Dr. Galo Soberón y Parra; Iztacalco, CS TIII Dr. Manuel Pesqueira; Coyoacán, CS TIII Dra. Margarita Chorné y Salazar; Álvaro Obregón, CS TIII Dr. Manuel Escontria y CS TIII Jalalpa El Grande; Magdalena Contreras, CS TIII Oasis; Cuajimalpa CS TIII La Navidad; Tláhuac, CS TIII Miguel Hidalgo; Tlalpan, CS TIII Dr. José Castro Villagrana; Milpa Alta, CS TIII San Pablo Oztotepec; Miguel Hidalgo, CS TIII México España; Benito Juárez, CS TIII Portales; Cuauhtémoc, CS TIII Dr. Domingo Orvañanos; y Venustiano Carranza, CS TIII Dr. Juan Duque de Estrada y CS TIII Arenal 4ª. Sección.

Texto por Mario Rojas R.