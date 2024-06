Vuelve House of the Dragon y Ewan Mitchell y Steve Toussaint revelan un poco de la Temporada 2

La segunda temporada de House of the Dragon está a la vuelta de la esquina

Por Oscar Gómez Cruz*

House of the Dragon volverá en su segunda temporada y sin duda paralizará nuestras salas este verano. Antes de su estreno, pudimos platicar con Ewan Mitchell, quien da vida a Aemond Targaryen, del Consejo Verde, y con Steve Toussaint, conocido como Corlys Velaryon, del Consejo Negro.

Debemos recordar que ambos actores, junto a Eve Best y Tom Glynn-Carney (Rhaenys y Aegon Targaryen, respectivamente) formaron parte del panel que cerró con broche de oro la primera edición de la CCXP México, donde también se compartieron algunos adelantos exclusivos de la serie y precuela de Juego de tronos.

Aemond Targaryen, el príncipe que paralizó House of the Dragon

Contrario a su personaje, el impredecible y agresivo Aemond Targaryen, quien al lado de Vhagar, su dragón, nos dejaron en shock en el último capítulo, en un tono amigable y hasta familiar, Ewan Mitchell señala que la próxima temporada de La casa del dragón será un acontecimiento “bíblico”.

“¡Abróchense los cinturones! Sentirán mucha turbulencia en la espalda de Vhagar. Aemond va a tratarlos como a una guitarra eléctrica y cortará sus cuerdas”, destacó el príncipe, quien ha impactado a muchos de los seguidores del show en el que tendrá un rol más importante.

“Quería presentar un personaje que en esa época de su vida fuera completamente negro. Su apariencia se inclina hacia eso. Y es solo al final de la primera temporada, cuando ves su cara (tras la muerte de Lucerys Velaryon), que en realidad Aemond no es el típico personaje de ‘sombrero negro’ y hay otra dimensión en él”, dijo Ewan al explicar que no únicamente posee un lado oscuro. Pero reconoció que “dicen que cuando un Targaryen nace, los dioses lanzan una moneda, de un lado hay grandeza y del otro, locura. Entonces, es un 50/50”.

Lord Corlys Velaryon, ¿qué pasará con él en la segunda temporada?

Nada serio, en comparación con Corlys Velaryon, Toussaint reveló que la segunda temporada iniciará alrededor de 10 días después del último capítulo. Mientras acepta las muertes de su hija y heredero, Laena y Lucerys, y la “aparente pérdida” de su hijo, Laenor, junto a su esposa, Rhaenys, apoyarán a Rhaenyra Targaryen, aunque tiene muchas dudas sobre esto.

“Lo hace por su esposa. Y creo que aprecia lo que Rhaenyra trata de hacer. Pero también está resentido por el costo para él”, expresó al recordar el sufrimiento al que su familia ha sido sometida para que ella pueda convertirse en la reina.

Toussaint reconoció que Rhaenyra es la mejor opción. También agregó que es ridículo que el otro impedimento para que gobierne los Siete Reinos es el hecho de ser mujer. Aunque, si ella no pudiera hacerlo, Rhaenys Velaryon, “la reina que nunca fue”, debería ser elegida en vez de Aegon, primer hijo de Alicent y Viserys, a quien calificó como “un idiota”.

Por otro lado, Steve Toussaint nos confesó que le cae bien su personaje, uno de los más polémicos en la historia al tratar de colocar a sus hijos en la línea de sucesión para el trono. “Me gusta. Quiero decir, no tiene que agradarme. No es necesario que te guste alguien a quién interpretas, pero a mí sí me gusta. Me agrada porque es un hombre de acción. A medida que creces, cuando eres niño, hay bien y mal, y al madurar, hay tonos grises. Con Corlys hay muy pocos tonos de gris. Él es mucho de ‘esto es lo correcto y esto es lo incorrecto’”, además recalcó que lo admira por el amor que tiene hacia su esposa.

“Creo que eso se debe a que, entre todas las personas que ves en el programa, él es uno de los pocos que ha estado en batalla. Obviamente, le gusta estar en el mar, pero en ambos entornos, en tierra o en el mar, si no haces lo correcto, te mueres. Entonces no hay espacio para calificar. Así que me gusta bastante eso de él, mientras que a mí, personalmente, todavía tengo que hacer esto y digo ‘¡oh no, ¿debería saberlo?’”, abundó Toussaint en cuanto a la personalidad de la “Serpiente Marina”.

Y, ¿qué pasó en el panel de House of the dragon en la CCXP México?

Frente a mil 700 personas, Ewan Mitchell y Steve Toussaint, junto a Eve Best y Tom Glynn-Carney, recalcaron que la próxima temporada del programa basado en Fuego y sangre, novela de George R. R. Martin, será impresionante. Además de que se compartieron adelantos exclusivos, en el evento, Mitchell trajo una piñata con la fotografía de Matt Smith, caracterizado como Daemon Targaryen. Glynn-Carney, el otro representante del Consejo Verde, parecía mantenerse en su personaje, el irreverente Aegon, y manifestó su amor por México al ver la euforia de todos los seguidores reunidos.

“La temporada tiene más peligro, más desesperación. Hay mucho más en juego y eso puede llevar al caos, y nos encanta el caos”, dijo el intérprete de Aegon de la Casa Targaryen, Segundo de su Nombre.

El clímax de la tarde llegó justo cuando un grupo de mariachis subió a la tarima para interpretar el tema principal de House of the Dragon, el cual Ewan Mitchell y Tom Glynn-Carney aprovecharon para bailar. El magistral cierre quedó captado para el recuerdo en una selfie con los cuatro actores y los presentes.

La segunda temporada de La casa del dragón se estrena el próximo 16 de junio de 2024 en la plataforma de streaming Max.

*Texto adaptado para + Chilango