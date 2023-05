El bullying es la consecuencia que padece la infancia por olvido de parte de gobierno, familia y sociedad: Partido del Trabajo

Fotografía: Cortesía

El bullying en México ha sido una constante preocupación social por el incremento de casos que ha desarrollado este tipo de violencia en niñas, niños y adolescentes, quienes no han encontrado ayuda en los programas preventivos para erradicar el acoso escolar, ni en los educandos, tampoco en la familia y menos en la sociedad, aseguró Magdalena Núñez Monreal.

La contención de emociones en los infantes y adolescentes, señaló la Comisionada del Partido del Trabajo de la Ciudad de México, deriva, en cierto grado, de la educación promovida en el hogar, luego en la recepción de información y actitudes que se generan en la sociedad civil, siendo estas un factor importante sobre la concientización que tienden a desarrollar los menores sobre el respeto hacia los demás.

“Si bien los programas de prevención contra el acoso escolar no han arrojado los resultados esperados para erradicar este tipo de violencia entre los infantes, es necesario reforzarlos, no solo con lineamientos o sanciones a quienes cometan estos actos, sino con mayor capacitación a las autoridades educativas de los planteles para actuar de inmediato y tomar las medidas necesarias.“Por otra parte, también está la familia. Este círculo parece no estar funcionando en el acercamiento constante en los menores sobre su salud mental, física y emocional que deben mantener los padres o tutores con ellos para arraigarles los valores humanos.

Aunado a lo que ven día con día en la sociedad misma y el deterioro en la seguridad.”, expresó.Por ello, consideró la petista, se requiere poner en marcha un plan integral entre autoridades, familias, escuelas y sociedad civil para erradicar el acoso escolar o bullying que ha provocado un panorama de violencia y falta de control de las emociones dentro de niños, niñas y adolescentes, de primaria hasta educación media superior.

Este plan, abundó, debe contener “protocolos de prevención, atención, actuación, sanción y erradicación del acoso escolar en los centros educativos, además de una buena capacitación por parte de las autoridades educativas, así como el acercamiento de la familia para brindar una mejor percepción de los valores y la educación para con la sociedad en general”, apuntó la diputada federal.De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) México ocupa el primer lugar mundial en casos de bullying escolar, ya que cerca del 50 por ciento de los estudiantes sufren algún tipo de acoso. En una encuesta, 40.24 por ciento dijo haber sufrido maltratos, 25 por ciento insultos y amenazas, 17 por ciento golpes y otro 44.7 por ciento violencia verbal, psicológica y física.En este sentido, las mayores alcaldías de donde provienen estos reportes son Iztapalapa, Gustavo A. Madero e Iztacalco.



Núñez Monreal concluyó que la normalización de la violencia que están adoptando las niñas, niños y adolescentes reduce la empatía y el respeto, la solidaridad y concientización para no violentar de ninguna manera a una persona. Esto, a nivel sociedad pudiera ser una causa para que otras personas sean testigos de agresiones y no hagan nada, como sucedió con los compañeros de Norma Lizbeth, quienes prefirieron grabar el acto que salvarle la vida a la joven.“Para el Partido del Trabajo de la Ciudad de México, el bullying escolar es un tema que hay que erradicar urgentemente para que esta violencia no siga escalando y los actos no sean con mayor violencia”, finalizó.

