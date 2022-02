El sector automotriz se encamina a reconquistar su éxito

Los últimos dos años han sido un reto para el mercado de autos en México y en el mundo. Pero el optimismo se centra en las ventas digitales y la transición a los autos eléctricos. foto: Shutterstock

Estos eventos colocaron en números rojos, por primera vez desde hace mucho tiempo, a esta industria; sin embargo, la recuperación parece inminente. Pablo Moreno, director de marca en Grupo Autofin, nos cuenta cómo han sido estos últimos meses para mercado automotor, su recuperación y su futuro alentador.

Máspormás (Mpm): ¿Cómo se afrontó el mercado mexicano la escasez de chips y cuál fue el benefició para el mercado de autos usados?

Pablo Moreno (PM): Fue una lección muy dura para los distribuidores. Desde el punto de vista de los concesionarios o distribuidores automotrices fue muy complicado porque los volúmenes cayeron de manera muy importante. Después de la pandemia empezó esta escasez de semiconductores, unidades a las que teníamos acceso cayeron de manera importante. No todos al mismo tiempo, no todos de la misma manera y no todos en el mismo producto.

Redujimos los gastos de manera muy importante. El costo financiero, que para nosotros es un rubro muy esencial, también bajó de manera sustancial. Bajamos el costo operativo de manera muy importante y las estructuras de personal. En las agencias prácticamente quitamos el 30% de las personas, fue una decisión muy difícil, pero esto nos ha ayudado a salir adelante.

En el tema de los autos usados ha sido muy similar. Al no haber autos nuevos cayó la oferta y los precios se han ido hacia arriba, pero también los márgenes. Esto ha provocado que hoy vendamos más autos porque nos hemos enfocado más en este negocio. Antes de la pandemia, teníamos una utilidad de 10% de utilidad de los autos usados y ahora estamos más o menos en el 15%.

Mpm: ¿Cuál es la proyección de venta en la industria automotriz para este 2022?

PM: Se habla de un millón 80 mil unidades, lo que sería un recibimiento muy importante porque en 2021 apenas pasamos el millón de unidades vendidas en el 2021. Con toda escasez de autos que vemos todos los meses en diferentes marcas, la expectativa es que lleguemos al millón 80 mil, que todavía estaría muy lejos del millón 300 mil que logramos antes de la pandemia.

Mpm: Estamos en un momento clave de la era híbrida y eléctrica en México, ¿qué hace falta para consolidarla?

PM: Los híbridos y eléctricos, a noviembre de 2021, tuvieron un peso del 4.4% de todos los autos que se venden en nuestro país. Todavía no representan algo tan importante, sin embargo, viene un crecimiento muy acelerado. En los años anteriores estábamos hablando de 2%. De acuerdo a algunos estudios, en 2030 en nuestro país se llegará al 17 o 20%.

El problema es que todavía no tenemos todos los medios para poder hacer que crezca más este segmento, porque necesitamos más inversiones en tecnología y conectividad. Lo que se necesita es tener mayores inversiones en estos conceptos y que haya una estabilidad y certeza jurídica para que se den todas estas inversiones que son necesarias para el desarrollo de los híbridos y eléctricos.

Mpm: ¿Qué tanto se ha beneficiado la industria de la digitalización a raíz de la pandemia?

PM: Muchísimo. Esta es una de las industrias más importantes del mundo porque tiene un peso muy importante en todas las economías, pero a su vez es una de las industrias más lentas en el tema digital. Antes de la pandemia seguíamos haciendo el negocio como hace 50 años: las personas iban a las concesionarias, veían el coche, y hacían una prueba de manejo. Era muy poco lo que se hacía desde lo digital.

A partir de la pandemia, las ventas digitales se aceleraron de manera muy importante. En el caso de nuestros concesionarios, antes las ventas (desde plataformas digitales) representaban el 10%, hoy están cerca de un 30%, sin embargo, durante la pandemia cuando todo estuvo cerrado, estas ventas llegaron al 65%.

Mpm: ¿Cuáles han sido los retos para la distribución y comercialización actualmente?

PM: El reto es que no hay coches, hay muchas agencias que no tienen autos de diversas marcas. El otro reto es cómo lo hemos afrontado, que es disminuyendo costos, volviéndonos más eficientes, haciendo estructuras más chicas y esto nos ha llevado a llevar el negocio de una manera diferente.

El mundo cambió y nosotros cambiamos con él, y debemos adaptarnos. Seguiremos trabajando de acuerdo a como se vayan dando las situaciones y reinventarnos de cara a nuestros clientes y los retos que el mercado nos ponga enfrente.

Entrevista realizada por Patricio Marcos Coll para el podcast de Máspormás; el texto ha sido editado para dar brevedad y claridad.