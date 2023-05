Ely, la elefanta consentida del zoológico Aragón, da la bienvenida a Gipsy

Fotografía: Cortesía

El Zoológico de San Juan de Aragón cuenta con la capacidad instalada para el cuidado y la atención de ambas elefantas



Personal de Zoofari y de Africam Safari, se harán cargo del traslado de la elefanta “Gipsy” al Zoológico de San Juan de Aragón

Desde el Centro de Conservación Zoofari, ubicado en el estado de Morelos, llegará “Gipsy” al Centro de Conservación de la Vida Silvestre de San Juan de Aragón, en la Ciudad de México, para hacer compañía a la elefanta “Ely”, como parte de las recomendaciones de especialistas en fauna silvestre nacionales y extranjeros para aumentar las condiciones de bienestar de ambas elefantas africanas.

La doctora Marina Robles García, titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, recordó que a lo largo de cuatro años se han mantenido reuniones con distintos grupos de especialistas nacionales y de otras partes del mundo para mejorar las condiciones de bienestar de Ely, que de por sí ya son muy buenas.

“Nuestro principal interés está en varias líneas, una primera, que la elefanta tenga las mejores condiciones de bienestar como hemos estado trabajando con ella a lo largo de estos años, pero también colaborar con un esfuerzo internacional muy importante que tiene que ver con mejorar y abrirle posibilidades a la recuperación de las poblaciones de elefantes en el mundo y que están viviendo una situación muy compleja, en los sitios donde originalmente habitan en vida silvestre estos organismos”, precisó.

Tras coincidir en que en el Zoológico de San Juan de Aragón la elefanta “Ely” recibe los cuidados necesarios para garantizar su bienestar, expertos en bienestar y vida silvestre de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), especialistas en elefantes, integrantes de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM) explicaron que, junto con el equipo de los Zoológicos de la Ciudad de México, se realizó una valoración de la situación de los elefantes en México y el mundo, en la cual se valoraron todas las opciones, y se determinó que la mejor opción es llevar compañía a “Ely” en el Zoológico de Aragón.

“El análisis bioético implica el contraste de los riesgos y los beneficios de una decisión. Si el trasladar un ejemplar a otras instalaciones implica un riesgo mayor que el mejorar sus condiciones en las instalaciones originales, entonces seguramente estaríamos tomando una decisión equivocada”, aseguró el MVZ. Dipl. Esp. Ricardo Itzcóatl Maldonado, secretario Académico del Programa Universitario de Bioética de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.

La doctora Marilú Alonso Spilsbury, investigadora en bienestar animal y etología en la Universidad Autónoma Metropolitana, destacó que “Ely” se encuentra en excelentes condiciones de acuerdo con distintas escalas de bienestar.

“Son varias escalas porque son varios indicadores, si estamos evaluando condición corporal, “Ely” la calificaron en el tres, de una escala del uno al cinco, donde tres es lo ideal, uno es lo peor, son animales desnutridos, flacos, y cinco son animales obesos. No hay una escala universal del bienestar animal, afortunadamente se pueden medir muchas cosas y tienen que ser todas parejitas, no nada más con dieta, comportamiento, alojamiento, se mide todo”, abundó.

Tras reiterar que en su experiencia profesional “Ely” está en muy buen estado de bienestar, Alonso Spilsbury agregó que “yo cambiaría el slogan de la elefanta más triste y poner la elefanta más consentida o una de las elefantas más consentidas”.

En su oportunidad, el doctor Luis Palazuelos Platas, especialista en fauna silvestre y en particular en elefantes con más de 45 años de trayectoria en la atención de estas especies,, mencionó que en sus años de experiencia los centros de conservación de la fauna silvestre representan el mejor refugio para que los elefantes vivan, toda vez que el pronóstico para esta especie en su hábitat original es cada vez peor.

“Ojalá hubieran más San Juanes de Aragón, “Ely” tiene una calidad de vida muy buena. Cada 15 minutos se muere un elefante en el mundo, en 20 años probablemente no va a haber elefantes en la naturaleza, nos los estamos acabando”, señaló.

Ernesto Zazueta Zazueta, presidente de la Azcarm, recordó que el dictamen que hicieron especialistas de esta Asociación sobre la elefanta africana “Ely” reveló que la elefanta africana presentaba dos realidades: que es un animal que casi toda su vida ha vivido bajo cuidado humano y que presenta padecimientos crónicos por su vida pasada en un circo, por lo que trasladarla a un santuario en el extranjero era inconveniente.

“Hace un año uno de los argumentos más fuertes y repetitivos de las asociaciones para pedir su traslado era que, como buen elefante, “Ely” es un animal muy sociable e inteligente que requería compañía y que de ninguna manera debía vivir sola”, recordó.

Sostuvo que “Ely está siendo bien cuidada, es una elefanta ejemplo de supervivencia. La ampliación de 3 mil 500 metros de su albergue significa que “Ely” contará con más de 7 mil metros para desplazarse. Sin duda será un espacio mucho mejor para su bienestar y desarrollo, que seguirá permitiendo que los médicos y veterinarios puedan cuidarla, darle sus medicamentos y hacerle sus tratamientos. Lo que hizo el Zoológico de Aragón hace 10 años fue un acto de generosidad, un acto racional, basado en el conocimiento, respeto y amor por los animales. Es fácil decir que le abran la jaula a “Ely” cuando nadie más le abrió las puertas cuando más lo necesitaba”.

Frank Carlos Camacho Wardle, especialista en elefantes y director General de Africam Safari, resaltó que los elefantes se encuentran en riesgo de extinción: “Todos los años dedico parte del año a rescatar elefantes que se mueren de hambre en África, que se mueren de sed, los capturamos en el lugar en que están muriendo, los trasladamos 200 kilómetros donde hay más agua y los liberamos y hacemos eso continuamente en África y en Asia; es muy romántico pensar que los elefantes estén muy bien en donde están, en la naturaleza, la realidad es que no hay más naturaleza, hay muy poco, está sumamente afectado”.

Cabe hacer mención que el elefante africano atraviesa una condición preocupante al entrar a la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), por lo que la labor de los zoológicos contribuye a la conservación de las especies, sobre todo las que se encuentran en peligro de extinción a causa del tráfico ilegal, la cacería y la destrucción de su hábitat.

En este sentido, Marcos Ricardo Oteiza Gajón, director General del Centro de Conservación Zoofari, dijo que en beneficio de los elefantes de México y el mundo, Zoofari trabaja en alianza con los Zoológicos de la Ciudad de México y Africam Safari, por lo cual determinaron llevar a “Gipsy” al Zoológico de San Juan de Aragón y posteriormente recibir a otros elefantes en Zoofari.

Mencionó que Gipsy es la elefanta que por sus características es compatible con “Ely”, y que por el historial de ambas se determinó trasladar a “Gipsy” al Zoológico de San Juan de Aragón: “En Zoofari decidimos enviar a una hembra de elefante africano, de condiciones similares a las de Ely, quizá un poco más joven, no tiene padecimientos crónicos, es de una edad bastante similar, no va a tener que competir o convivir con un animal más joven que la pudiera estar presionando o molestando. Es un animal además muy dócil. Los expertos y los cuidadores de “Ely” ya han estado con “Gipsy”, la elefanta que vamos a enviar, han trabajado con ella y han visto cómo coopera en sus sesiones de manejo. Estoy sumamente feliz porque sé que “Gipsy” va a pasar muy buenos momentos en este lugar donde son sumamente bien cuidados los elefantes, me consta”.





Oteiza Gajón agregó que Zoofari se hará cargo de la logística del traslado de “Gipsy”, por lo que no generará ningún costo para el Gobierno de la Ciudad de México. También dijo que el equipo de Zoofari participará en el proceso de acoplamiento de “Gipsy” y “Ely” en el Zoológico de San Juan de Aragón.

Al respecto, Fernando Gual Sill, director General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre, comentó que “el traslado es algo que puede tardar semanas o meses, no es de hoy para mañana, son elefantes de gran tamaño, de un manejo muy delicado, entonces dependemos de ellas dos para el momento más adecuado para su traslado. Marcos Oteiza ha estado trabajando con “Gipsy” durante muchos años, la conoce muy bien y nos dirá cuándo será el mejor momento en el que podamos hacer el traslado. Esto toma su tiempo, como tomó tiempo lograr definir y localizar al elefante que tuviera las mejores condiciones para intentar un acoplamiento exitoso entre las dos elefantas”.

“Agradezco nuevamente a Marco por el hecho de destinar a un animal tan cercano a él y a su familia para que venga a San Juan de Aragón, lo que implica que se está privilegiando 100 por ciento el bienestar de Ely y de Gipsy porque van a tener la posibilidad de conocerse, acoplarse y acompañarse”, agregó.

Gual Sill resaltó que los tres zoológicos de la Ciudad de México tienen los medios para la atención de ambas elefantas y que el Zoológico de San Juan de Aragón tiene la capacidad instalada para la llegada de la elefanta africana “Gipsy” y de otros ejemplares de esta especie.

“Este espacio con el que ya contábamos tiene siete veces los estándares internacionales para un elefante, ahora ya se tiene el doble de espacio. Hay mucha gente interesada en el elefante y eso nos permite cumplir con ese objetivo de los zoológicos, hoy en día, de conservación, a través de atraer a la gente y que entiendan la problemática que enfrentan los animales en vida silvestre”, mencionó.

Añadió que se tendrá un periodo de adaptación entre las dos ejemplares, por lo que se prevé un periodo variable, además de que entrará en un programa de medicina preventiva, para lo cual tanto el equipo de Zoofari como el del Zoológico de San Juan de Aragón estarán trabajando de la mano.

