22 estados ya permiten aborto legal, ¿ahora qué sigue?

A pesar de la despenalización en varios estados, falta garantizar el acceso efectivo al aborto y erradicar la criminalización

La marea verde ha avanzado significativamente en nuestro país. Al día de hoy, 22 estados han reformado sus leyes para permitir la interrupción voluntaria del embarazo, en la mayoría de los casos hasta las 12 semanas de gestación. Sin embargo, la lucha por garantizar el acceso efectivo a este derecho aún enfrenta múltiples obstáculos, tanto en la implementación de servicios de salud como en la eliminación de la criminalización social y legal.

Campeche y Michoacán han sido los últimos estados en sumarse, apenas hace unos días, a la lista de entidades federativas en eliminar las sanciones penales para las mujeres que decidan abortar dentro del primer trimestre.

Esto no significa que todas las personas gestantes tengan acceso garantizado a la interrupción del embarazo, aun en los estados donde ya es legal. Así lo explica Ninde MolRe, activista y directora de AbortistasMx, quien considera que México está “en un punto medio” de este camino.

“Sí hay que celebrar que se está despenalizando el aborto voluntario, […] pero ahí no va a terminar nuestra lucha, sino que todavía falta sacar el delito de aborto del Código Penal y que se quede exclusivamente regulado en la Ley de Salud”, señala.

Otro problema es la calidad y disponibilidad de los servicios médicos. “Necesitamos personal capacitado, necesitamos que en todas las unidades de verdad se pueda proveer el servicio de aborto, necesitamos que haya abasto de medicamentos y de insumos, porque a veces tienen misoprostol para darles las doce de pastillas, a veces no cuentan con el misoprostol y esta situación también nos pone en mucha vulnerabilidad”, explica Ninde.

En la Ciudad de México, por ejemplo, el aborto es legal desde 2007 y actualmente sólo 14 unidades de salud brindan el servicio.

El desafío del Código Penal

En 2023, la Suprema Corte declaró inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal, lo que llevó a la despenalización en varios estados. Sin embargo, esto no ha significado la eliminación completa de los procesos legales contra personas que abortan.

MolRe explica que en varias entidades, aunque ya no se castiga el aborto voluntario, se sigue criminalizando a las personas gestantes bajo otras figuras legales: “Vimos el caso de Esmeralda en Querétaro, que fue acusada de homicidio en razón de parentesco. No buscamos erradicar este delito porque responde a otros casos, pero queremos que no se aplique de manera errónea en casos de aborto”.

En este contexto, una de las principales exigencias del movimiento feminista es eliminar el delito de aborto de los códigos penales estatales y del Código Penal Federal, lo que garantizaría un acceso más uniforme a nivel nacional.

¿Un futuro sin criminalización del aborto?

El movimiento feminista en México sigue presionando para que el aborto sea completamente despenalizado en todo el país. “Ya estamos en la recta final, estamos hablando que faltan 11 legislaciones de reformar, porque también falta el Código Penal Federal, pero yo creo que es muy probable que terminemos este sexenio con esos 10 estados”, estima MolRe.

Sin embargo, advierte que la lucha no termina con la reforma legal: “Nos falta garantizar la implementación efectiva, que los servicios sean de calidad y que no haya criminalización por otros delitos. A veces la gente piensa que con que sea ley ya lo tenemos todo, pero aún queda un largo camino por recorrer”.

Faltan 10 estados

Diez entidades federativas tienen pendiente la despenalización del aborto: Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán. Entre los estados donde ya es legal, Aguascalientes es el único donde el aborto está permitido hasta las seis semanas, mientras que en Sinaloa se acepta hasta la semana 13. En el resto, la interrupción del embarazo es legal hasta las 12 semanas de gestación.