355 edificios de la alcaldía Cuauhtémoc son de alto riesgo

Las colonias Centro, Guerrero, Roma, Santa María la Ribera, Juárez y Doctores son las que más tienen inmuebles vulnerables



Por Josué Huerta

Las heridas que dejaron en la Ciudad de México los sismos de 2017 y 2022, siguen abiertas en muchas zonas. Un reporte de la alcaldía Cuauhtémoc obtenido por + Chilango indica que tan sólo en esa demarcación existen 355 inmuebles clasificados como de “alto riesgo” ante un temblor o movimiento intenso.

Y aunque el problema está en toda esta demarcación, es más grave en las colonias Centro, Guerrero, Roma Norte, Santa María la Ribera, Juárez, Doctores, Morelos y Roma Sur.

Las razones por las que estos inmuebles no han sido demolidos o remodelados a fin de dejar de ser un riesgo para la población, son diversas. Como ejemplo está el edificio de Aguascalientes 12, colonia Roma Sur, clasificado como de “alto riesgo de colapso”, pero que no ha sido derrumbado porque cinco de sus 70 propietarixs se ampararon para no desalojarlo.

O el de Plaza Villa de Madrid 30, también la Roma Sur, una vivienda deshabitada de ocho pisos, dañada en el sismo de 2017, pero que pese a su clasificación de “alto riesgo”, no se ha efectuado en ella obra alguna. Incluso en 2021, la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México aprobó su rehabilitación, cosa que hasta la fecha no ha ocurrido.

También está el de la esquina de Sor Juana Inés de la Cruz y Sabino, colonia Santa María la Ribera. Se trata de un terreno cubierto sólo por una fachada añosa de ladrillo y cemento, que al borde del colapso sólo fue apuntalada con polines de madera, para evitar que un día se desplome sobre transeúntes o automóviles.

En opinión de Edgar Avilés, integrante del Frente Ciudadano Salvemos la Ciudad, organización que ve por los intereses de gran parte de lxs vecinxs de Cuauhtémoc, el nulo avance en la depuración del listado de inmuebles de alto riesgo en la alcaldía es parte del desinterés de las autoridades para resolver el tema, combinado con los intereses de particulares.

Explica que muchxs dueñxs de predios enfrentan problemas legales en los mismos, esperan definiciones de herencias o de plano no dan importancia a desocuparlos porque les conviene económicamente mantenerlos con el estatus de “alto riesgo”. Por ejemplo, en algunos casos lxs propietarixs los han convertido en estacionamientos públicos o bodegas de “diablitos”.

¿Problema con solución?

El reporte de inmuebles clasificados como de “alto riesgo” de colapso fue entregado a + Chilango por el anterior gobierno de Cuauhtémoc durante sus últimos días de administración y, por ende, forma parte de la herencia de problemáticas que ahora están en manos de Alessandra Rojo de la Vega para su atención. La pregunta ahora es: ¿la nueva administración tendrá la capacidad de darles solución?

La respuesta no es tan sencilla. Resulta que tras los sismos de 2017 se creó la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, qué, dependiendo directamente de la jefatura de Gobierno capitalino, ha sido la encargada de aprobar los recursos para las obras de reconstrucción, remozamiento o en su caso demolición de predios.

Sin embargo, la situación se ha complicado administrativamente, no sólo por el cambio de cabeza en el gobierno central, sino también porque la citada comisión se convirtió en una unidad administrativa adscrita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) el 16 de junio. Todo indica que el tema de la rehabilitación o demolición de inmuebles de alto riesgo está inmerso en un pantano administrativo y burocrático que parece no tener fin.

Lilián Chapa Koloffon, directora general de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del recién conformado gobierno de Cuauhtémoc, indicó en entrevista que ni la anterior administración de la alcaldía ni la actual tuvieron, ni tendrán (al menos en lo que resta de 2024), un presupuesto asignado para la atención de estos edificios.

La funcionaria agregó que actualmente trazan una estrategia para dar respuesta técnica a lxs vecinxs de las 34 colonias que soliciten evaluaciones de sus inmuebles y requieran acompañamiento en la solicitud de recursos a los gobiernos capitalino y federal para su rehabilitación.

Hasta el momento este es el panorama de los inmuebles de alto riesgo en la alcaldía Cuauhtémoc. Habrá que esperar cuánto se puede hacer con la llegada de las nuevas autoridades en los tres niveles de gobierno.

Inmuebles en riesgo de colapso

Las edificaciones de alto riesgo se distribuyen por las colonias de la siguiente manera:

Centro: 68

Guerrero: 32

Roma Norte: 31

Santa María la Ribera: 31

Juárez: 22

Doctores: 20

Buenavista: 19

Morelos: 18

Roma Sur: 11

Tránsito: 8

Nonoalco Tlatelolco: 9

Obrera: 9

San Rafael: 8

Condesa: 6

Peralvillo: 6

Hipódromo: 7

Cuauhtémoc: 5

Ex Hipódromo de Peralvillo: 5

Con menos de cinco edificios en riesgo están las colonias Algarín, Asturias, Ampliación Asturias, Atlampa, Buenos Aires, Esperanza, Maza, Paulino Navarro, San Simón Tolnahuac, Tabacalera, Valle Gómez y Vista Alegre.

Los polines de madera son lo único que impide que muchos edificios de alto riesgo caigan sobre peatonxs o automóviles

68 edificios en riesgo de caer hay tan sólo en la colonia Centro

42 inmuebles de alto riesgo se concentran en la Roma Norte y Roma Sur