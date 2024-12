A calzón quitado: tips para cuidar la ropa interior

Entre calzones rojos para el amor o amarillos para el dinero, mejor sigue estas recomendaciones que evitarán matar pasiones o gastar de más en estas prendas a lo largo del año

Su vida útil es de 6 a 12 meses



No importa cuántas veces la laves o con qué, la ropa interior siempre acumulará bacterias. De acuerdo con una nota de El País, puede llegar a tener hasta más de 10,000 microorganismos habitando en ella.

Así que es una buena idea aprovechar el Año Nuevo para renovarse; no obstante, también dependerá del tratamiento que le des el que quede más limpia, así como el que mantenga su calidad.

Lee la etiqueta o conoce la tela



En realidad aplica con toda la ropa: hay que leer las etiquetas para cuidar sus materiales y formas durante el lavado. Aunque, si somos honestxs, muchas veces ni las revisamos. Entonces, la otra opción es conocer más sobre cómo tratar ciertos textiles. Por ejemplo, la lencería de encaje siempre debe lavarse a mano, con jabón suave o neutro y agua fría, evitando frotar en exceso.

No se debe poner en la secadora ni ser exprimida, sino que debe dejarse extendida al aire libre para su secado o, en todo caso, apoyarse previamente de una toalla para quitar el exceso de agua.

En general, sé suave



Si te da flojera lavar a mano, desde ahí ya le estás quitando vida útil a tus calzones. La recomendación es que estas prendas, incluyendo los brasieres, deben ser talladas de manera manual, evitando productos como el cloro y los suavizantes que las manchan y deforman.

Se recomienda el uso de jabones líquidos y agua tibia (el agua caliente daña las fibras elásticas), así como el secado sin torcer. Sin embargo, si sigues prefiriendo la lavadora, utiliza el programa delicado o bolsa de lavado que puedes conseguir hasta por $50 en tiendas en línea o físicas.

Dile sí al solecito y guarda aparte



El sol es un buen aliado para matar microorganismos y secar la ropa interior con seguridad. Eso sí, no la cuelgues bastante mojada y ni aprietes o fuerces las partes elásticas. Un tip extra para los calzones de algodón es plancharlos; también disminuye bacterias.

Al guardarla, no la enrolles, dóblala para mantener su forma. Asegúrate que esté bien seca para que no le afecte la humedad.

Unos consejos extra



No arranques las etiquetas, esto puede dejar hoyos que con el tiempo se abrirán; en vez de eso utiliza cinta de micropore para cubrirlas. También ten una variedad de ropa interior que te permita intercalar cada semana, para no utilizar la misma en poco tiempo y desgastarla más rápido. Debes elegir ropa interior adecuada para cada ocasión y de tu talla (que no te apriete ni te quede floja).

Finalmente, recuerda que a diario debes cambiar tus calzones por higiene y los brasieres aguantan hasta tres o cuatro puestas (según el nivel de actividad) intercalándolos entre días (es preferible que no se usen dos días seguidos para cuidar su elasticidad).