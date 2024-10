Adivina, adivinador, ¿a qué lugar ir hoy?

Estos espacios incluyen en su menú diferentes artes místicas y de la adivinación para que decidas con cuál quieres renovar energías o conocer el futuro

Mandrágora Sala de Pociones

Bienvenidx seas a un espacio donde las infusiones de té se convierten en pociones y los postres hechizan al paladar. Fundado en 2022 por Alejandro Estanislao, este lugar rinde homenaje a la brujería con su decoración y menú; encontrarás varias referencias a Hécate (diosa griega asociada a la magia) y a famosxs brujxs.

Ofrece lectura de tarot, lectura de runas, consultas al oráculo de Hécate y hasta lectura de agua (hidromancia), aunque se debe reservar. Además, si tienes un problema, puedes acercarte a la muñeca Polly: cuéntale al oído lo que te acongoja y después clava un alfiler en su corazón de tela para que te ayude a buscar la solución.

Dónde: Santa María La Ribera 100, Int. 7, col. Santa María La Ribera

Horario: mié a sáb, 13:00 a 22:00; dom, 12:00 a 18:00

Reservaciones: 55 1150 3358 o IG @mandragorasaladepociones

The Bandit and The Witch

¿No eres de café ni de tés? Entonces este speakeasy es para ti. Su menú tiene mixología mágica y variedad de cervezas artesanales. Pero lo destacado aquí, más allá de sus lapsos de barra libre, es que cada viernes ofrece una experiencia mística única y cuenta con la visita de expertxs en el arte de la adivinación.

Por ejemplo, podrás vivir desde una sesión de armonización con cuencos tibetanos o de limpieza de ramo, hasta aprender en sus talleres de numerología, tarot, runas, carta astral y péndulo, entre otros.

Dónde: B. De Sahagún 28, col. Buenavista

Horario: vie, 19:00 a 23:00

Información: 56 1677 3218 o IG @thebandit.andthewitch

Raven’s Diner

Este es un restaurante temático de ocultismo que no sólo cuenta con platillos inspirados en elementos mágicos “académicos” y de la cultura popular, sino que también dedica cada miércoles a charlas y sesiones enfocadas en temas como la quiromancia, la radiestesia, los demonios, la alta magia y más.

Las lecturas de tarot, oráculo, limpias, rituales y más servicios mágicos se realizan normalmente entre semana (lo mejor es agendar). Asimismo, es hogar de actividades culturales como proyecciones de películas, conferencias, ciclos de lectura, presentaciones de libros y noches de juegos de mesa.

Dónde: Monte Albán 175, col. Narvarte

Horario: mar a jue, 15:30 a 23:00; vie y sáb, 15:30 a 00:00; dom, 15:30 a 22:00

Reservaciones: IG @ravensdiner

Craving Knafeh

A diferencia de los demás lugares en esta lista, aquí no encontrarás una temática ocultista o brujeril. En realidad, se trata de una cafetería con delicias de Medio Oriente que tiene sesiones de cafeomancia, muy ligado al café turco. Al hecho de manera personal en un pequeño pocillo llamado cevze, lo más común es que tenga sedimento, el cual puede revelar información de tu futuro.

En Craving Knafeh tienen sesiones cada cierto tiempo para las cuales es necesario registrarse antes por redes sociales, pues son de cupo limitado al dedicar 30 minutos a cada consumidor.

Dónde: Fernando Montes de Oca 23, col. Condesa

Horario: lun y mar, 08:00 a 20:00; mié a vie, 08:00 a 23:00; sáb, 10:00 a 23:00; dom, 10:00 a 21:00

Registro: IG @cravingknafeh

Brujelarre

Autonombrados “el lugar más esotérico de México”, esta cafetería tiene lo básico para calmar el antojo con opciones como crepas o hot dogs, así como lo necesario para saber qué te deparará en el futuro. Puedes consultar aquí el tarot, las runas, tu carta astral, oráculos griegos o de ogham, pero también tener sesiones de cafeomancia, quiromancia y de revolución solar, progresiones y tránsitos.

Nuevamente, no te olvides de agendar. Sin embargo, si vas de prisa, debes saber que al pedir algo del menú, más 50 pesos, te dan tu mensaje del día. Si ya tienes experiencia, posee una tienda de artículos esotéricos.

Dónde: Dr. Vértiz 727, col. Narvarte

Horario: lun a sáb, 15:00 a 22:00

Reservaciones: IG @brujelarre