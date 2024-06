Agenda de la semana: tu momento artístico con estilo

Salir a disfrutar de la Ciudad de México es un arte con estilo, pues siempre se trata de encontrar las mejores ideas para pasarla bien con tu pareja o tus amigues mientras descubres nuevas cosas para hacer en la capital. Atrévete a probar estas opciones que te damos.

Viernes 21

El arte de John Lennon

Por primera vez llega a México la exposición “Give Peace a Chance: The Art of John Lennon”, con obras originales creadas por el integrante de The Beatles. Su arte comenzó a gestarse desde antes de su éxito musical; de 1957 a 1960 asistió al Instituto de Arte de Liverpool, donde desarrolló un estilo de bocetado que funcionó para su humor sarcástico. Algunas de las piezas que podrás ver pertenecen a la colección “Bag One“, con dibujos de su boda y luna de miel junto a Yoko Ono.

Dónde: LS/Galería (Enrique Ibsen 32-A, col. Polanco)

Costo: gratis

Sábado 22

Ponle color al chisme

Ponerse al día con las amistades no será igual con Clayzie, un estudio de cerámica donde podrás pintar, tomar café y relajarte. Para poder asistir se necesita reservar a través de su página web. Luego, al llegar, cada quien selecciona una pieza para pintar entre los 50 modelos que tienen; se eligen los colores y se sientan para una sesión de dos horas en la que podrán tomar y comer diferentes opciones del menú. Tomen en cuenta que su obra de arte estará lista hasta un mes después debido al proceso de quema y horneado.

Dónde: Sinaloa 69, col. Roma Norte

Costo: $260 a $900

Domingo 23

Diversión fuera del mar

Sumérgete junto a tus peques en las funciones gratuitas de La sirenita, el musical. Este montaje inspirado en la película de Disney es llevado a cabo por la compañía teatral Gato Encerrado, que con ayuda de las alcaldías y el préstamo de teatros realizan espectáculos para todo el público. Para sumarte, basta con que llegues un poco antes de la hora de la función.

Dónde: Teatro María Rojo (5 de Mayo Manuel González 286, Tlatelolco)

IG: @gatoencerradoct

Lunes 24

Sushi que no defrauda

Con estilo industrial y decoración nipona, además de las delicias en su menú, Mog Bistro es un lugar que no decepciona. Cuenta con zonas de cojines, mesas bajas y una barra alrededor de la cocina, para vivir una auténtica experiencia de cocina asiática. Sus nigiris y platos de arroz picantes son muy solicitados, pero lo que sí o sí debes pedir es el Rollo Spicy Salmón.

Dónde: Frontera 168, col. Roma Norte

Horario: todos los días, 13.00 a 23:30

Martes 25

El verdadero deep dish

Napoli Pizza 646 es apto sólo para los verdaderos fans de la pizza debido a su especialidad: una pizza gigante de dos kilos cargada con pepperoni, champiñones, cebolla, salchicha italiana, pimiento morrón, jalapeños, tocino, aceitunas negras y queso mozzarella. Pero la cosa no se detiene ahí: también tienen hamburguesas con masa de pizza y papas cubiertas de quesito.

Dónde: Desierto de los Leones 5383-Local D, col. Alcantarilla

Horario: lun a jue, 13:00 a 22:00; vie y sáb, 13:00 a 00:00; dom, 13:00 a 21:00

Miércoles 26

¿En la crisis de los 40?

La obra Los perros te hará cuestionarte si la vida que has llevado hasta el momento es la que verdaderamente querías y, si no, por qué te mantienes ahí. Eso sí, lo hará con mucho sarcasmo. La historia comienza con una fiesta de cumpleaños poco amena en la que la festejada, Laura, causará una crisis en su pareja y los padres de él al revelar que no es feliz.

Dónde: Foro Shakespeare (Zamora 7, col. Condesa)

Horario: mié y jue, 20:30

Jueves 27

Realza tu estilo retro

Vete de compras a Bolsas Retro, una tienda que está volviendo locos a los amantes del estilo clásico con su gama de chamarras, vestidos, bolsos, accesorios y zapatos de los años 60, 70, 80 y 90. Este emprendimiento existe gracias a dos chilangas que comenzaron a coleccionar piezas en casas antiguas y ventas de garaje, de forma que se han acomodado a todos los presupuestos.

Dónde: av. Paseo de la Reforma, enfrente de Metrobús Cuitláhuac

Horario: jue a dom, 9:00 a 16:00