AIR en el Hipnosis

En su séptima edición, el Festival Hipnosis logró lo inesperado: traer de regreso a México al emblemático dúo AIR para tocar completito su Moon Safari

Por Karla Peckerman*

Cuando mis esperanzas de ver en vivo a The Flaming Lips estaban básicamente extintas, el año pasado Hipnosis llegó, secó mis lágrimas y me dio un cartel encabezado precisamente por esa banda.

Pero no sólo lo ha hecho conmigo, sino con los fans de Stereolab, Black Rebel Motorcycle, King Gizzard and the Lizard Wizard, The Mars Volta y recientemente con los de AIR, por mencionar algunos. Vaya, que a lo largo de sus siete ediciones han conseguido bookear a artistas que creímos que nunca verías o que era algo muy lejano.

Y es precisamente ese compromiso con la música y su comunidad, lo que ha hecho de Hipnosis uno de los festivales más esperados e interesantes del año. Uno al que sin importar lo extraños o lejanos que estén los espacios donde se realiza, la gente asiste fervientemente.

Basta con decir que rara vez hay una queja sobre su cartel (como pasa regularmente con otros) y eso es porque realmente escuchan a lxs asistentes. Para Paco Barba, director de programación de Hipnosis, hacer comunidad con artistas y asistentes ha sido clave para seguir creciendo y conquistando el panorama festivalero.

“Hoy el festival se ve y siente como uno que propone musicalmente y que su eje es muy cuidado. Es por ello que artistas escogen el festival para ser la plataforma donde presentan su música, su próximo disco o un disco especial, como es el caso de AIR este año. Es más una plataforma artística que acerca a ciertas comunidades y con la que lxs artistas se conectan de forma muy natural”, cuenta Barba.

El cartel perfecto

Pero pasa algo muy particular con esta edición; y es que para Paco y todo el equipo, es perfecta en todos los sentidos: el headliner, el cartel completo y el lugar son tal y como lo querían. Desde la primera edición en 2017, buscaban que AIR fuera parte del festival, pero entendieron que, en aquel entonces y seis ediciones después, no era el momento, hasta ahora.

“Desde ese momento pensamos que AIR era uno de los headliners que sí o sí tenían que tocar. Lo digo sí o sí no en el sentido de que tenía que pasar, sino que deseábamos que pasara, pero lo veíamos muy lejano.

Yo te puedo decir que este, y ya sé que cada año lo diré, pero es perfecto, era lo que queríamos lograr. Todo es muy soñado. Esto sobrepasa las expectativas de lo que es Hipnosis y lo que puede ser”, asegura Paco con emoción. Sin embargo, sabe que esto también implica que para el próximo año van a tener que repensar hacia dónde quieren llevar el proyecto.

La importancia de AIR y Moon Safari

Es necesario explicar el porqué de la emoción, no sólo de las personas detrás del Festival Hipnosis, sino de lxs asistentes sobre el regreso de AIR a nuestro país. El dueto conformado por Nicolas Godin y Jean Benoît Dunckel fue parte importantísima de la movida electrónica francesa que se dio en la década de los 1990 y a la que también perteneció Daft Punk.

En 1998 lanzaron su álbum debut Moon Safari, el cual fue considerado una obra maestra de la electrónica gracias a rolas como “All I Need”, “Kelly Watch the Stars” y principalmente por “Sexy Boy”.

El impacto fue tal que en 1999 “Sexy Boy” formó parte del soundtrack de una de las películas más taquilleras de aquel entonces: 10 cosas que odio de ti, protagonizada por Heath Ledger y Julia Stiles, lo que les dio gran exposición mundial. Este éxito los llevó después a ser llamados por una joven Sofía Coppola para armar la banda sonora de su película Las vírgenes suicidas (1999).

A 25 años de ese triunfo, AIR está de vuelta en los escenarios celebrando el cuarto de siglo de Moon Safari con una gira en la que lo tocan de principio a fin, acontecimiento del que muchxs podrán ser testigos en la séptima edición del Festival Hipnosis.

Otras amenidades

Hipnosis contará con una zona de camping para quienes quieran disfrutar la experiencia completa, con un costo de $850. También habrá transporte que saldrá de diferentes puntos y costará $200, los cuales se reembolsarán para que lxs asistentes gasten dentro del festival.

Cuándo: noviembre 2

Dónde: Club Deportivo La Campana, Picacho-Ajusco, KM 11.7, Tlalpan

Costo: $2,000 – $4000

IG: @hipnosismx

*Texto adaptado para + Chilango