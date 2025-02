Alex Lora: 56 años de rocanrol mexa

A días de que El Tri cierre su gira 2025 en el Estadio GNP Seguros, platicamos con su vocalista sobre su legado en la música

Por Liz Basaldúa*

Hablar de Alex Lora es adentrarse en la historia viva del rock mexicano. El líder de El Tri ha dedicado más de cinco décadas a gritar “¡Que viva el rock and roll!” en los escenarios más emblemáticos de México y el mundo.

Su carrera ha estado marcada por la pasión, la irreverencia y una conexión única con su público, y ahora culminará su gira Y Todo Por El Rocanrol con un espectacular concierto en el Estadio GNP Seguros el 15 de febrero de 2025, cerrando así los festejos por el 56 aniversario de El Tri.

En entrevista con Chilango, Alex compartió reflexiones profundas sobre su vida, su fe y la pasión que lo mantiene creando música después de tantos años. “Desde chavito le pedí a la Virgencita que me concediera el milagro de ser rocanrolero. Mi mamá siempre decía ‘de músico te vas a morir de hambre’, pero yo sentía que la música me llamaba. Hoy, después de 56 años, sigo agradecido por haber podido vivir mi vida dedicado al rock and roll”, comentó con emoción.