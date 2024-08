Ambulantaje y crimen asfixian al mercado de Granaditas

Aunque en un su inicio comenzó con una oferta muy variada de productos, el giro comercial cambió a la venta de calzado y bolsos

Por Ángela Molina*

La “zapatería más grande del mundo” se esconde detrás de estructuras metálicas y lonas de colores, apenas resalta por las tres cúpulas que lo conforman. Ubicado en el barrio de Tepito, el mercado 60 Ropa y Telas Granaditas abrió sus puertas en 1957 por decreto del regente Ernesto P. Uruchurtu, quien mandó construir 150 inmuebles comerciales en la Ciudad de México para controlar a la población que vendía en las calles.

Aurelio Navarro, uno de los primeros comerciantes en tener un local en el Mercado de Granaditas, recuerda cómo todos lxs comerciantes se formaron para sacar un boleto con el número de local asignado: “Vino (Adolfo Ruiz) Cortines (expresidente de México) y Uruchurtu. Entraron ellos por delante, abrieron el mercado y luego luego me cayó un cliente y le vendí un par”.

En este lugar se pueden adquirir todo tipo de zapatos y bolsos, aunque inició con una oferta muy variada de productos. Francisco Castillo, quien trabaja ahí desde 1983, contó a Radio Chilango que del pasillo 5 hasta el 12 vendían medias y ropa, en el 7 estaban los relojeros y joyeros, mientras que en el 10 arreglaban y vendían refacciones para bicicletas.

El giro cambió hacia los zapatos por la demanda de los visitantes, sobre todo porque en vecindades aledañas se improvisaron y construyeron talleres, pues durante la guerra Cristera, a finales de los años 20, llegaron a Tepito varixs zapaterxs procedentes del Bajío.

Era muy común ver a artistas escogiendo calzado para sus conciertos, hoy los pasillos están casi vacíos. La gente ya no entra, compra afuera o ya no van. “Antes no podías ni pasar, te empujaban. Sábados y domingos no podías trasladarte de un pasillo a otro, ahora puedes correr”, asegura Herminia Patiño, vendedora del mercado por más de 50 años.

Competencia desleal

Aunque su construcción fue para controlar el comercio ambulante, tuvo el efecto contrario pues comenzó la invasión de calles y banquetas. Castillo cuenta que han existido enfrentamientos desde que lxs ambulantes comenzaron a colocarse en la calle Aztecas, donde estaba el estacionamiento, que al final no recuperaron.

En abril de 2013 locatarixs se manifestaron en el Eje 1 Norte y Aztecas por la invasión. Funcionarixs de la alcaldía Cuauhtémoc dialogaron con integrantes de la Mesa Directiva del mercado de Granaditas y dirigentes de lxs vendedores de vía pública. Jessica Peña, administradora del inmueble, contó que el acuerdo fue no obstruir las entradas al mismo. Incluso se construyeron jardineras afuera para evitar que se colocaran ahí, pero actualmente rebasan esa área.

Herminia asegura que el ambulantaje “ha afectado mucho porque nos tienen rodeadxs y venden lo mismo que nosotrxs, entonces es una competencia muy desleal.” El consenso entre locatarios es que el comercio informal no va a desaparecer porque genera más ganancia para la alcaldía, pues no tienen que pagarles un mantenimiento, al contrario, ellos pagan por su lugar afuera.

Otro reto es la inseguridad. Los clientes ya no van por miedo a los asaltos. “Los mismos de aquí nos cuidábamos caminando sobre el Eje porque te robaban”, expresa Francisco. Ahora ellos corren menos riesgo pues pagan derecho de piso a la Unión Tepito, por lo que los enfrentamientos y robos disminuyeron. A pesar de los desafíos, el ambiente en el mercado es como cualquier otro. Aún acuden familias para comprar uno o dos pares de zapatos.

Pedro Ramírez Vázquez fue el arquitecto que diseñó el proyecto del inmueble, de acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México

Para todos los gustos

Zapatillas para ballet, regional, danzón y box; zapatos pachucos y botas vaqueras; calzado para fiestas como bodas, XV años y graduaciones, entre otros, son parte de la variedad que se puede encontrar actualmente en el mercado de Granaditas, ubicado en la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc. Las prendas se confeccionan principalmente en las calles del barrio de Tepito, aunque también se importan de lugares como Guadalajara, León y San Mateo Atenco.

