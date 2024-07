Baños de tierra, la rola que te hace repensar el uso del retrete

Chonch y NAO son dos artistas que juntaron sus talentos para explicar en una rola las múltiples desventajas que conlleva el uso de excusados de agua, así como las ventajas de las alternativas ecológicas

Baños de tierra es una canción que promueve los beneficios para el medio ambiente que implica el uso de alternativas ecológicas a los excusados, sin el gasto de agua. Fue compuesta por Chonch, quien se describe como un artista “agrohoppa”, es decir, que combina la agroecología con el hip hop.

Desde el Huerto Culhua, un centro cultural agroecológico en la alcaldía Iztapalapa que dirige desde hace años, impulsa actividades que mezclan la música, el arte y la cultura con la práctica viva de la permacultura, una forma de ver el mundo bajo los preceptos de una vida sostenible.

Antes de romper el piso de concreto de este espacio, fue un alumno de Las Cañadas, centro de agroecología y permacultura ubicado en un bosque de niebla en Veracruz. Fue ahí en donde aprendió que existen otras alternativas para el manejo de los desechos humanos, particularmente de los excrementos.

“Para mí fue súper motivador, de admiración impactante, el trabajo que tenían ahí. Y ellos manejan justo el baño seco como su columna vertebral, tanto por respeto al agua, tanto para cerrar el ciclo de nutrientes. Entonces, cuando yo regresé [a la Ciudad de México] la primera vez que fui, en 2019, dije: ya no quiero cagar en el agua, tengo que ponerme chido para estar al tiro, ¿no? Y empecé con el [baño] de cubeta, así seis meses, ocho meses, entonces pasaron cosas muy graciosas, un poco complicadas. Me pasó desde que usé una cubeta, que no me di cuenta que tenía un hoyo, se mojó y el pantalón se manchó, y todo ese rollo”.

Transmitir el mensaje con flow

Unos meses después, Chonch invirtió en la compra de un modelo de baño seco, producido por una de las principales compañías que han comenzado a producir y mejorar este tipo de baños.

El nuevo modelo requiere menos trabajo en el diario, y desde entonces es lo que usa en su centro agroecológico, pues además de ser una mejor alternativa para no contaminar el agua, sirve como ejemplo para que otras personas tengan sus primeras impresiones con esta propuesta:

“Ha habido a veces hasta que la gente viene al baño seco en un evento y después ya ve eso y ya no quiere ir al baño [de agua], ¿sabes?, ya dice no, mejor no. Entonces, como que depende mucho de la forma de abordarlo, el cómo abordarlo; por ejemplo, en un taller de composta, que tampoco la gente era la más deconstruida, si cambias la forma en la que los abordas, después empiezan a hablar de caca y ya no se callaban. Para mí es mucho la forma y en la ciudad todo tiene que ser súper masticado, porque la gente de verdad que no tiene el tiempo y [el mensaje] tiene que ser muy atractivo, tiene que tener como unas vibras, un vibe, un flow, así muy notorio, para que la gente diga, ‘¡ay quiero, está chido, wow!’”. Chonch cuenta que esto lo comprobó la vez en que recibió la visita de un popular bailarín conocido en el mundo del breaking dance, quien inspiró a sus seguidores a usar el baño seco.

En parte fue así como nació el sencillo Baños de tierra, en colaboración con la artista NAO y bajo el sello de Las Cañadas. Bosque de Niebla. La rola de tres minutos de duración fue lanzada en abril pasado y puedes escucharla en Spotify:

“Por un cuerpo de agua viva, por un cuerpo de agua puro, por un cuerpo de agua sin mierda, por un cuerpo que no sólo es tuyo, baños de tierra alimentan la vida…”, se escucha junto a los primeros acordes. La letra habla sobre cómo funciona el ciclo natural de descomposición de desechos, la contaminación que sufren los cuerpos de agua al ser usados para desechar los residuos humanos y las alternativas disponibles.

Las Cañadas

Según su sitio web, se trata de un centro manejado y administrado por la Cooperativa Las Cañadas, conformada por 22 socias y socios que intentan satisfacer sus necesidades básicas de vida a través del trabajo cooperativo; de esta forma, producen maíz, frijol, muchos tipos de tubérculos, hortalizas, frutas, huevos, leche, hongos y un poco de carne, con el fin de tener comida sana para sus familias. También producen leña para cocinar, así como madera y bambú para construir sus propias casas.