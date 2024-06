Boletas insuficientes y largas filas en casillas especiales

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) recalcó que las boletas se agotaron rápidamente en estas casillas, las cuales, en esta ocasión, fueron electrónicas

Con información de Chilango

Las casillas especiales en la CDMX registraron diversas complicaciones durante la jornada electoral del 2 de junio, debido a las largas filas de ciudadanxs en tránsito (fuera de su estado o sección) que querían emitir su voto. El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) recalcó que las boletas se agotan rápidamente en estas casillas, las cuales, en esta ocasión, fueron electrónicas. Incluso, mencionó que alrededor de las 16:00 horas tres de ellas habían alcanzado el límite de votantes. “Siempre en las casillas especiales se agotan las boletas; por eso la recomendación de que acudan temprano para hacer uno de esos mil turnos”, expresaron.

Alboroto en la TAPO

Los ánimos se encendieron en la casilla especial 5342, ubicada en la Terminal de Autobuses de Pasajeros del Oriente (TAPO), porque a una hora de cerrar las votaciones había demasiada gente formada en espera de poder ejercer su derecho. Sin embargo, lxs funcionarixs aseguraban que sólo quedaban 20 votos, lo que provocó enojo.

Largas filas en la alcaldía Benito Juárez

Desde las 8:00 horas, cuando fue la apertura, la casilla especial ubicada en la avenida Coyoacán, frente al Hospital 20 de Noviembre, ya contaba con una larga fila. La ciudadana Verónica caminó desde las 7:00 para encontrar una casilla donde pudiera ejercer el voto hasta que lo logró en esta. “¡Sí se pudo, señores! No desistamos. Es impresionante ver la participación ciudadana”, aseguró en entrevista.

En el AICM “volaron” las boletas

En redes sociales, circularon diferentes videos en los que se ven largas filas dentro de la Terminal 1 y la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). De acuerdo con testimonios, en la Terminal 1 se registró una fila que iba de la puerta 1 a la 4. Según reportes, personas esperaron más de dos horas en la fila para poder votar.

Personas formadas desde temprano

Desde antes de las 8:00 am, alrededor de 200 ciudadanxs se encontraban formadas en la casilla especial de la Escuela Pública Secundaria Técnica 71, ubicada en la Avenida 414 de la colonia San Juan de Aragón Sección VI, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Fue hasta media hora después que empezó a avanzar la fila y un funcionario del INE informó que se daría prioridad a personas de otros estados.

Inconformes en el extranjero

En Madrid, España, ciudadanxs reportaron enormes filas desde antes de las 6:00 horas, con apenas 200 personas votantes no registradas que consiguieron efectuar su sufragio. Señalaron también la instalación de pocas casillas y la tardanza en llevar a cabo el voto electrónico, con el que las personas no están familiarizadas. Pese a esta situación, el Instituto Nacional Electoral (INE) decidió no ampliar el horario de voto en el extranjero.