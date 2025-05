Cine independiente en la CDMX

Llega una edición más de FICUNAM, el festival de cine con proyecciones, invitadxs, actividades y un homenaje a Godard

Por Alexandra Granados*

La UNAM se prepara para la edición 2025 del Festival Internacional de Cine de la UNAM (FICUNAM), una de las plataformas más importantes para el cine independiente, de autor y experimental en América Latina.

FICUNAM se ha consolidado como un espacio dedicado al cine de autor y experimental que desde 2011 es referente en Iberoamérica por su apuesta crítica y estética. Este 2025, abre nuevamente un espacio vital para el pensamiento crítico combinado con la cultura cinematográfica, el análisis audiovisual, concursos e invitadxs de lujo. Más de 110 títulos que conforman 7,963 minutos de metraje serán parte de esta edición.

El festival se llevará a cabo desde el día de mañana y hasta el 5 de junio; debido a la manera en que se encuentra dividido por categorías, proyecciones y actividades, tendrá como sede principal el Centro Cultural Universitario (CCU). Sin embargo, también podrás disfrutar de diversas proyecciones en otras sedes. A continuación, enlistamos los lugares que serán parte de FICUNAM:

Museo del Chopo

Casa del Lago

Cineteca Nacional de las Artes

Cineteca Nacional de México

La Casa del Cine

Centro de Cultura Digital

Utopías CDMX

¿Cuánto cuesta?

Para poder entrar a alguna de las funciones, el CCU, Casa del Lago y el Museo del Chopo ofrecen una proyección de este festival bajo el costo de $40 por persona; en caso de traer tu credencial de estudiante o maestrx, dichas sedes te harán un 50% de descuento. Eso sí, te recomendamos llegar a tu función deseada con anticipación para que no se llene la sala.

Además, si no tienes tiempo de asistir a alguno de estos lugares, no te preocupes; FICUNAM 2025 tendrá transmisiones digitales en TVUNAM, Canal 22 y MUBI Latinoamérica. Así que no hay pretexto para no pasar una tarde de películas desde la comodidad del sofá.

Actividades, concursos y más

Como cada año, FICUNAM se divide en categorías para clasificar los materiales audiovisuales; asimismo, cuatro de dichos apartados (Internacional, Ahora México, Aciertos y Umbrales de Vanguardias Latinoamericanas) serán premiados por un selecto grupo de especialistas que conforman un jurado específico para cada categoría. El premio, además de ser monetario, se complementa con la entrega de una estatuilla denominada Puma de Plata. Esta enaltece el emblema de la UNAM, el puma, y brinda un reconocimiento a lxs ganadorxs.

Por si fuera poco, la celebración va mucho más allá de sólo proyecciones. Desde su inauguración habrá eventos con actividades extras como conferencias, presentaciones de libros, concursos y más. Puedes consultar la cartelera completa en la página oficial de FICUNAM.

Entre homenajes y retrospectivas

Si eres fanáticx de las cintas de Jean-Luc Godard, Anne-Marie Miéville, Fabrice Aragno o Hou Hsiao-hsien, es tu momento de lanzarte. Habrá proyecciones, conversatorios y experiencias a primera voz para lxs asistentes. Para consultar la cartelera completa, visita la página oficial ficunam.unam.mx

¿Cómo llego?

FICUNAM 2025

Dónde: Centro Cultural Universitario (Av. Insurgentes Sur 3000, C.U.) y otras sedes disponibles

Cuándo: del 29 de mayo al 5 de junio

Costo: $40 en sedes UNAM

*Texto adaptado para Chilango Diario