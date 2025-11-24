Circo lleno de magia y orquesta en vivo

Por Karla Peckerman*

El Circo Atayde está listo para cerrar el año con una temporada que promete pura emoción. Y es que la compañía circense más emblemática de México cumple 137 años y lo festeja con sus ya clásicas Galas con orquesta en vivo, un espectáculo que combina lo mejor de su legado con una puesta en escena totalmente renovada.

Si te encantan los shows llenos de acrobacias, músicos en vivo, dirección artística fina y ese encanto nostálgico del circo tradicional, esta edición te va a fascinar. Las Galas llegarán con una selección de números diseñados para sorprender tanto a quienes crecieron viendo al Atayde como a las nuevas generaciones que buscan experiencias memorables en temporada decembrina.

La nueva edición cuenta con la dirección musical del maestro Carlos Alberto Ramírez y está bajo la dirección escénica de Artús Chávez, quienes llevan este montaje hacia un punto donde tradición e innovación conviven sin competir. El resultado es un espectáculo que abraza lo clásico, suma talento contemporáneo y logra un ambiente ideal para disfrutar en familia.

Las Galas se llevarán a cabo del 25 al 28 de diciembre de 2025 en el Centro Cultural Teatro 1 (CCT1). El espectáculo contará con dos funciones por día, con horarios de 17:00 y 19:30. Los boletos ya están disponibles en Ticketmaster y en las taquillas del CCT1. Los precios de las entradas son los siguientes ya con cargos:

Mezzanine 2: $440

Mezzanine 1: $550

Preferente 2: $855

Preferente 1: $1,003

Orquesta: $1,320

VIP: $1,586

VIP Oro: $1,830

Te recomendamos asegurar tus entradas con anticipación porque esta temporada del Circo Atayde suele agotarse rápido.

Un legado de 137 años

El Circo Atayde no es un espectáculo cualquiera, es un símbolo profundo del circo mexicano. Su trayectoria ha cruzado generaciones enteras y ha acompañado la vida cultural del país por más de un siglo. Hoy, Alfredo Atayde dirige la compañía, manteniendo vivo el espíritu familiar que la caracteriza.

Las Galas 2025 del Circo Atayde llegan con esa mezcla perfecta entre nostalgia y sorpresa. El tipo de espectáculo que te hace asombrarte como cuando eras niño y salir con esa sensación cálida que sólo el circo clásico logra. ¿Te lo vas a perder?

Dónde: Centro Cultural Teatro 1 (Av. Cuauhtémoc 19, col. Roma Norte) Cuándo: 25 al 28 de diciembre Horario: 17:00 y 19:30 Costo: $440 a $1,830

*Texto adaptado para Chilango Diario