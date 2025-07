Conciertos imperdibles de este verano

No te agüites si no puedes salir de vacaciones: habrá conciertos chidos en la CDMX para hacerte pasar buenos momentos

Por Claudia González Alvarado*

Este verano la CDMX se pondrá muy musical con los conciertos que tiene para ofrecer a quienes no saldrán de vacaciones. Así que si ya te habías puesto triste porque te aburrirías, acá te dejamos unas opciones para disfrutar de nuestra capirucha. ¿Ya tienes boletos? ¿A cuáles irás?

Little Jesus

La banda chilanga está lista para tocar ante sus fans las rolas de su álbum más reciente, El show debe continuar (2024). Un material con rock alternativo y toques psicodélicos y poperos que arma un buen ambiente en vivo. Pero no dejará fuera su discografía pasada con canciones como la muy querida “La magia”, “Norte” y “Químicos”. Así que si eres fan y te perdiste su presentación en el Vive Latino o quieres volver a verles en el escenario, esta es tu oportunidad.

Cuándo: 26 de julio

Dónde: Palacio de los Deportes

Costo: $427 a $1,830

Lucybell

El Ecos Tour Final del trío chileno llega a suelo azteca este verano como parte de los conciertos en la CDMX. Será una experiencia imperdible pues se trata de su despedida del público mexa. Así lo han decidido después de más de 30 años de ponernos a rockear y encantarnos con la voz de Claudio Valenzuela. Pero antes quieren crear un gran recuerdo más con sus fans por medio de conciertos que seguro estarán tan rifados como es su costumbre. Si te lanzas, no olvides los pañuelos y la garganta lista para corear a todo pulmón “Mataz”, “Cuando respiro en tu boca” y más clásicos.

Cuándo: 26 de julio

Dónde: Teatro Metropólitan

Costo: $488 a $2,074

Fuerza Regida

El año pasado esta agrupación de regional mexicano compuesta por Jesús, Samuel, Khrystian, José y Moisés triunfó en grande en la Plaza de Toros, pero ahora viene a conquistar un recinto más grande. Con el arrastre que tiene, no es de dudarse que lo logrará, y más con un setlist en el que no han de faltar temas y corridos como “Tu boda”, “TQM”, “Sabor fresa” y “Nocturno”. De seguro pondrán a cantar y sacar los pasos más prohibidos a la raza chilanga. ¿Ya te viste ahí esa noche?

Cuándo: 26 de julio

Dónde: Estadio GNP Seguros

Costo: $1,085 a $4,490

Maluma

El reguetón colombiano también sonará chido en la capirucha, cuando Maluma baby ofrezca tres conciertos de su Gira + Pretty + Dirty. Así que alístate para echar perreo a gusto con éxitos como “Borró cassette”, “Felices los 4”, “Mala mía” y “Hawái”. Y, claro, no faltarán los más recientes con influencias del regional mexa como “Según quién” y “Bling bling”, además de “Cosas pendientes” donde vuelve a sus orígenes. Por lo que lo escucharás en las diferentes etapas de su carrera y, por qué no decirlo, si es tu crush te llevarás un buen taco de ojo.

Cuándo: 6, 8 y 9 de agosto

Dónde: Palacio de los Deportes

Costo: $841 a $7,345

Kylie Minogue

Este verano la CDMX también tendrá en sus conciertos el regreso de la reina australiana del pop. ¡Sí! Luego de 14 años sin venir, finalmente ha vuelto a incluir al país en sus recorridos, en este caso con el Tension Tour.

Si vas, te espera una Kylie en su era más electrónica con canciones sumamente bailables como “Padam padam” y “Edge of saturday night”. Pero, como es de esperarse, el setlist incluye sus clásicos del pop desde los 80 como “The loco-motion”, “In your eyes”, “Spinning around” y “Can’t get you out of my head”. Así como una producción con visuales, rayos láser, banda de músicos y bailarines que acompañan a esta leyenda durante aproximadamente dos horas para recorrer y celebrar su espectacular carrera.

Cuándo: 22 de agosto

Dónde: Palacio de los Deportes

Costo: $1,195 a $4,490.



*Texto adaptado para Chilango Diario