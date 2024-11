De la playa a tu pantalla

Alex Ruiz, chef de Casa Oaxaca, nos cuenta cómo con el programa Cocina de Mar. Pacífico hizo realidad su sueño de cocinar desde la playa en Puerto Escondido

Por Pamela Escamilla*

Alejandro Ruiz, chef del icónico restaurante Casa Oaxaca, protagoniza Cocina de Mar. Pacífico, programa para el que creó 43 recetas para hacer en casa. ¿Acaso llegó el momento de que nosotrxs también incursionemos en la cocina?

“Nos enfocamos en platos tradicionales desde Oaxaca hasta Baja California y algunos otros que también me puse a darles forma”, nos explica Alex Ruiz en entrevista.

“Por lo menos la mitad de las recetas son fáciles de reproducir y también fueron pensadas con la idea de que la mayoría de los ingredientes se pudieran encontrar en todo el país”, asegura sobre el programa en el que durante 20 episodios, grabados en Puerto Escondido, nos da recomendaciones para convertirnos en cocinerxs sin fallar (tanto) en el intento.





De acuerdo con Ruiz, entre los platillos hay minilla “que se hace con esa sardina roja que viene en lata, que todos en algún momento tuvimos que comer”; aguachile verde sobre quesadilla de papa, en representación de Colima, y muchas tostadas y tacos.

“También preparé un molito rojo de camarón muy sencillo, pero que se puede hacer, no con los treinta y tantos ingredientes que usamos en Oaxaca, pero sí con ocho o nueve”, explica el chef, quien a través de la pantalla también nos enseñará a preparar una tlayuda de camarón en carbón, pescado zarandeado, langosta al mojo de ajo o albóndigas de camarón.

El chef oaxaqueño destaca por ser una figura del ámbito culinario contemporáneo que ha sabido resaltar la autenticidad de los sabores en su propuesta gastronómica, siempre empleando productos locales que provienen de la basta cantidad de microclimas que existen en su estado. También ha sido llamado embajador de la cocina oaxaqueña.

¿Y si no vivimos en el Pacífico?

Como apunta Ruiz, en el programa se explica qué ingredientes se pueden sustituir por otros, en caso de que no haya en todas las regiones, como es el caso del tepiche. “Obviamente no vas a encontrar chilhuacle para el mole, pero un pasilla mexicano sí, o algún guajillo. Trabajamos en esa lógica de no complicarle la vida a la gente”, sostiene sobre el programa.





Cocina de Mar. Pacífico se estrena este 4 de noviembre en el elGourmet, canal de televisión dedicado a la gastronomía, donde se transmitirá de lunes a viernes a las 19:00 horas (México/ Centro).



¿Por qué Puerto Escondido?



El chef Alex Ruiz vivió diez años en Puerto Escondido cuando era más joven, así que sabía que tiene escenarios increíbles, por lo que propuso a la producción cocinar a la orilla del mar, en bermudas.

“La verdad es que yo quiero pasar el ocaso de mi vida laboral por allá, en mandil y playera, con unas gafas y una chela en la mano o un mezcal”, apuntó el experto gastronómico sobre el sueño que seguro comparte con muchxs mexicanxs, sean chefs de profesión o no.

20 episodios tendrá la serie grabada en Puerto Escondido, Oaxaca

*Texto adaptado para + Chilango