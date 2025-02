¿De qué lado está la justicia?

Prima Facie llega a México con Regina Blandón en un poderoso monólogo que cuestiona la justicia con perspectiva de género

Por Liz Basaldúa*

Si el teatro es un espejo de la realidad, Prima Facie es un reflejo brutal e ineludible. La multipremiada obra de Suzie Miller llega a México con Regina Blandón en el papel de Tessa, una abogada brillante cuya fe en la justicia se tambalea cuando se convierte en víctima del mismo sistema en el que creía ciegamente.

Bajo la dirección de Camilla Brett, esta impactante historia se presentará a partir de este 28 de febrero en el Teatro Milán, marcando un antes y un después en la conversación sobre la justicia de género en nuestro país.

La historia de Prima Facie ha resonado en cada país donde se ha presentado. Desde su estreno en Australia en 2019 hasta su éxito en Broadway, la obra ha sido reconocida con premios como el Olivier y el Tony. La versión mexicana no será la excepción: “No estamos cambiando el texto porque es universal. La injusticia hacia las mujeres no es exclusiva de un país. Es un problema que atraviesa continentes y sistemas legales”, comentó Brett.

La obra sigue a Tessa, una abogada que ha construido su carrera defendiendo a quienes son acusados de delitos graves. Ella cree firmemente en la ley, en la presunción de inocencia y en que su labor es presentar la mejor versión de su cliente. Pero cuando ella misma es víctima de una agresión sexual, se enfrenta al mismo sistema que antes defendía y descubre sus fallas de la manera más cruel.

“Lo más fuerte es que la obra no juzga a Tessa ni antes ni después de lo que le sucede. Juzga al sistema que no protege a las víctimas y que parece estar diseñado para dudar de ellas en lugar de protegerlas”, dijo Blandón.

Interpretar un monólogo no es tarea fácil, y Regina Blandón lo sabe. “Nunca he estado sola en un escenario y aquí me toca ser todos los personajes. Es un reto gigantesco, pero también una oportunidad de hacer teatro que realmente sacude”, compartió.