¿Desvelo o bajón?

La Ciudad de México nunca duerme y estos lugares abiertos las 24 horas lo demuestran al alimentarnos de día y de noche con tacos legendarios, pan y más

Por Alexandra Granados y Karla Peckerman*

Café El Popular

Abierto desde finales de la década de 1940, este restaurante tradicional del Centro Histórico ofrece platillos como chilaquiles, hot cakes, sopa azteca, molletes, tacos dorados y tortas de milanesa. El café con leche es una de sus bebidas más famosas y, además del menú fijo, también ofrecen opciones de temporada como en Navidad.

Dónde: 5 de mayo 52, Centro Histórico Horario: todos los días, 24 horas IG: @cafeelpopular

Frutería y lonchería Ojo de Agua

No lo confundas con el grupo de decenas de sucursales, este negocio sólo cuenta con tres lugares ubicados en la alcaldía Gustavo A. Madero. Tienen tacos, sándwiches, tortas y ensaladas, pero su platillo representativo son las enchiladas suizas en plato de barro (que se entregan en tu mesa todavía burbujeando de calor) para acompañar con su oferta de aguas de fruta y jugos.

Dónde: Calzada San Juan de Aragón 440, col. Constitución de la República | Calle 303 467, col. Nueva Atzacoalco | Clave 444, col. Vallejo Poniente Horario: todos los días, 24 horas

Tacos estilo argentino

Aunque su nombre es truculento, su sabor no lo es. Este puesto se llama así por la variedad de cortes argentinos que ofrece coronados con papas a la francesa por solo $20 cada uno. Puedes elegir entre arrachera, sirloin, suadero, chorizo argentino, chistorra, hígado, costilla, moronga y más para calmar el antojo. Acompaña tus tacos con chimichurri, pepinos y salsas: la de cacahuate es la favorita.

Dónde: Xola 61, col. Del Valle Norte Horario: dom a vie, 24 horas; sáb, 13:00 a 00:00

Deigo Ramen

Para los fans de la comida asiática, también hay opciones. Al menos cuatro sucursales de Deigo Ramen se encuentran abiertas las 24 horas con edamames, gyozas, takoyakis y diferentes preparaciones de ramen para domar el hambre a cualquier hora.

Dónde: Insurgentes Sur 724-local A, col. Del Valle Horario: todos los días, 24 horas IG: @deigoramen

Café La Pagoda

Este es otro de los clásicos del Centro que sirve chilaquiles, enchiladas, milanesas, enfrijoladas y pozole. Para tomar hay bebidas calientes como café con leche, pero también encontrarás malteadas y chamoyadas.

Dónde: 5 de mayo 10-F, Centro Histórico Horario: todos los días, 24 horas IG: @cafelapagoda

*Texto adaptado para Chilango Diario