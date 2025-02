El alma de Robbie Williams

Su biopic, Better Man, se sale de lo convencional para mostrar que detrás de esta estrella mundial también se encuentra un testimonio viviente de la resiliencia

Por Liz Basaldúa*

Better Man comienza con la frase: “Puede que no me conozcas, pero eso no es tu culpa. Pronto lo harás”. La biopic del cantante británico Robbie Williams es mucho más que una simple cronología de su vida (de eso ya tenemos mucho). Dirigida por Michael Gracey (The Greatest Showman, 2017), la película utiliza un enfoque visual y narrativo revolucionario al representar a Robbie como un chimpancé mediante CGI. Esta audaz elección simboliza su percepción de la fama y de sí mismo.

“Me he sentido como un mono de circo durante años, obligado a actuar para impresionar”, confiesa Robbie en entrevista con Chilango. La decisión de representar a Robbie Williams como un chimpancé no es casualidad, es una herramienta narrativa cuidadosamente pensada. Según el propio cantante, “todo lo que hacemos como humanos es un espejismo. Decoramos el hecho de que somos animales. Esta película conecta porque, en un nivel subconsciente, reconocemos eso sobre nosotros mismos”.

Jonno Davies, el actor encargado de la captura de movimiento, da vida a esta representación simbólica del cantante con una actuación “increíblemente cruda y valiente”, según Michael Gracey. Es juguetón, carismático y vulnerable, justo lo que es Robbie. El resultado es un protagonista que trasciende lo visual, entregándonos emociones auténticas y una conexión tangible con la audiencia.

Better Man explora la meteórica carrera de Robbie Williams, pero también profundiza en su lucha contra las adicciones y los problemas de salud mental. Desde sus inicios como el miembro más joven de Take That hasta su explosiva carrera como solista, la película no oculta los demonios personales que lo han acompañado. Y es aquí donde brilla su autenticidad.

“El tema de la autocompasión y el perdón propio no se habla lo suficiente. Perdonamos a otros más rápido de lo que nos perdonamos a nosotros mismos. Espero que la gente pueda reconocerse en mí y en el mono”, nos dijo el cantante. Este enfoque es lo que hace que Better Man no se quede como un filme biográfico, sino como una experiencia catártica para la audiencia (prepárate para llorar en el cine).

Cuando se le preguntó qué mensaje le daría al joven Robbie que inició este viaje, el cantante reflexionó: “Le diría que todo estará bien. Esas palabras simples habrían significado todo”. Precisamente esa respuesta captura la esencia del filme: un recordatorio de que el éxito verdadero no es la ausencia de errores, sino la capacidad de reconciliarse con ellos.

Los éxitos de Robbie Williams

La música es un elemento crucial en la película (por momentos sentirás que estás en un concierto del mismísimo Robbie) y ha sido seleccionada con maestría. Michael Gracey explicó que cada canción fue elegida para resonar con momentos específicos de la historia: “Líricamente, buscamos lo que se alineara con las emociones de cada escena. Por ejemplo, ‘I just wanna feel real love’ cobra un significado completamente nuevo cuando un niño ve a su padre alejarse”. Esta reinterpretación musical aporta profundidad emocional y conecta las canciones más representativas de Robbie Williams con la evolución de su vida.

Better Man es un retrato honesto y universal de las batallas internas que todxs enfrentamos. Desde sus momentos más oscuros hasta su resurgir, Robbie Williams nos recuerda que el éxito no se mide por los logros, sino por la capacidad de superar nuestros propios fantasmas. Al final, como espectadorxs entendemos más al artista y nos vemos reflejadxs en su historia.

Convertirlo en chimpancé

FOTO: CORTESÍA DIAMOND FILMS

Uno de los aspectos más impresionantes de Better Man es su ejecución en efectos visuales. Para lograr que Robbie Williams cobrara vida como un chimpancé sin caer en lo caricaturesco, el equipo de Wētā FX (conocido por su trabajo en El Señor de los Anillos y Avatar) se encargó de diseñar cerca de 100 trajes digitales que representaban distintas etapas de la vida del cantante, cuidando detalles como el crecimiento de su vello facial y su lenguaje corporal.

El supervisor de efectos visuales, Luke Millar, lo explicó así: “El reto era enorme, no se trataba sólo de crear un personaje digital realista, sino de transmitir el carisma y la emoción de Robbie sin perder autenticidad”.