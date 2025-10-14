El arte que salva

El legado del gestor cultural Eric O’Farrill (1996-2025) vive a través del arte y en esta subasta en apoyo a niños y adolescentes con insuficiencia renal

Este jueves 16 de octubre, el arte se convertirá en una esperanza gracias a que el Centro Cultural Pedregal será sede de la Subasta con Causa en apoyo a Tesoteam A.C., una iniciativa impulsada por la plataforma artística XPONARTE que busca recaudar fondos para niños, niñas y adolescentes que padecen insuficiencia renal crónica.

Este evento reunirá a artistas como Marisa Porrúa, Sarah Santos, Grace Gutiérrez, Lyn Pizano, Adriana Díaz C Hanun y Grace Ramírez, quienes donarán sus obras para apoyar a esta fundación que, desde hace años, brinda tratamientos médicos, acompañamiento emocional y asistencia integral a familias que enfrentan una de las enfermedades más duras y silenciosas en México.

Tesoteam A.C. nació de la historia de Mónica Manríquez, una madre que transformó el dolor en acción. Su hijo padecía insuficiencia renal crónica, y gracias a la donación de órganos, pudo recibir un trasplante que le devolvió la oportunidad de vivir. Ese momento de esperanza se convirtió en una misión: ayudar a que más niños puedan tener una segunda oportunidad.

Hoy, Tesoteam trabaja de la mano de médicos, psicólogos y voluntarios para acompañar a pacientes pediátricos durante todo su proceso, desde el diagnóstico hasta el trasplante y la recuperación. “Cada peso recaudado en esta subasta se traducirá en medicamentos, estudios y apoyo para las familias que luchan todos los días por mantener con vida a sus hijos”, explica Mónica.

Subastar para dar vida

La Subasta con Causa, además de recaudar fondos, también busca recordar el poder del arte como herramienta de transformación. XPONARTE, plataforma cultural con presencia en México, Oaxaca, San Miguel de Allende e Hidalgo, retoma así uno de sus pilares: vincular la creación artística con proyectos humanitarios. Cada obra subastada representará un acto de empatía y compromiso con la niñez. “El arte tiene la capacidad de generar comunidad, y cuando esa comunidad se une por los niños, el impacto trasciende”, comparte Mariamm Peña, directora y curadora de XPONARTE.

Esta subasta también rinde homenaje a Eric O’Farrill Lukauskis, artista y gestor cultural mexicano que dedicó su vida a demostrar que el arte podía sanar y transformar realidades. Eric falleció en agosto de 2025, tras una larga batalla contra la misma insuficiencia renal que afecta a muchos de los niños apoyados por Tesoteam. Su vínculo con la fundación fue profundamente personal, y su visión sigue viva en cada proyecto de XPONARTE, movimiento que cofundó junto a su esposa y compañera de vida, Mariamm Peña. “Eric veía el arte como una forma de transformar el dolor en esperanza. Su generosidad y su talento siguen inspirando a muchos artistas a unir el arte con el servicio a los demás”, comparte Peña.

Durante su trayectoria, O’Farrill colaboró con figuras del arte mexicano como Juan Rafael Coronel Rivera, Guillermo Kahlo, Manuel Felguérez, Javier Marín, Jorge Marín y Carmen Parra, entre otros.

Una noche de transformación

La Subasta con Causa será una celebración de la solidaridad, el arte y la vida. Parte de lo recaudado se destinará directamente a tratamientos, medicamentos y programas de acompañamiento para niños y adolescentes con insuficiencia renal en México. Este evento es una alianza entre el arte y la esperanza, además de un recordatorio de que los sueños de un artista, como los de Eric, pueden seguir cumpliéndose cada vez que un niño tiene la oportunidad de volver a sonreír. “Prometemos hacer y ser todo lo que él soñaba”, concluye Mariamm Peña.