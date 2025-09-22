El museo del Castillo de Chapultepec está de fiesta

El recinto histórico celebrará a partir de mañana sus 81 años con una serie de conciertos. Checa las fechas y horarios

Por Chío Sánchez*

El Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, cumple 81 años y lo celebrará con una serie de conciertos imperdibles que llenarán de música este recinto emblemático de la Ciudad de México.

Desde su inauguración en 1944, este recinto cultural e histórico ha resguardado piezas clave de la memoria del país y hoy sigue siendo uno de los espacios más visitados y admirados, tanto por locales como por turistas.

Del 23 al 27 de septiembre, el Castillo de Chapultepec abrirá sus puertas con una agenda especial que incluye conciertos, recitales y galas líricas como parte de los festejos por su aniversario. Las actividades diurnas estarán incluidas en el costo del boleto de entrada, mientras que las nocturnas serán gratuitas, pero con cupo limitado. ¡No te pierdas esta celebración!

Este es el programa completo de conciertos con fechas y horarios:

Martes 23 de septiembre

19:00: Concierto de gala “Mi Nombre es México”, con Gao de la Cruz.

Miércoles 24 de septiembre

12:00: Orquesta Filarmónica de la Secretaría de Marina.

Jueves 25 de septiembre

12:00: Coro del Conservatorio Nacional de Música.

19:00: Sociedad Coral Cantus Hominum, con Leonardo Villeda y Héctor Cruz.

Viernes 26 de septiembre

12:00: Recital de piano a cuatro manos con Guadalupe Parondo y Alembert Vázquez.

19:00: Gala Lírica: Verdi Rossino y Donizetti con los solistas Ensamble de Bellas Artes.

Sábado 27 de septiembre

12:00: Morelos, Sentimientos de una Nación. Monólogo musicalizado.

19:00: A 150 años del nacimiento de Antonio Machado. Música, poesía y danza.

Algo muy importante que debes tomar en cuenta es que no hay reservaciones para los conciertos, así que te recomendamos llegar temprano para que alcances lugar.

Más de cuatro siglos de historia

El Museo Nacional de Historia guarda la memoria de la historia de nuestro país, desde la conquista de Tenochtitlan, en 1521, hasta la Revolución Mexicana y la segunda década del siglo XX. Cada una de sus salas de exhibición muestran una diversidad de testimonios históricos (como pinturas, banderas, documentos, armas, muebles e indumentaria) que han logrado preservarse y que son icónicos de las distintas épocas que México ha vivido.

El recinto se ubica en el Castillo de Chapultepec, edificación de alto valor simbólico para los mexicanos, cuya construcción inició en 1785 durante el gobierno del virrey de la Nueva España, Bernardo de Gálvez. Originalmente se creó como casa de descanso, pero con el tiempo se le fue dando diferentes usos: colegio militar, residencia imperial con Maximiliano y Carlota (1864-1867), residencia presidencial y, desde 1939, sede del Museo Nacional de Historia.

El Castillo de Chapultepec abre sus puertas de martes a domingo, en un horario de 09:00 a 17:00. La entrada tiene un costo general de $100 por persona. La entrada es gratuita para niñas y niños menores de 13 años, personas adultas mayores, profesores y estudiantes con credencial vigente, así como personas con discapacidad. Además, los domingos la entrada es gratuita para todo el público nacional y para extranjeros residentes en México.

¿Cómo llego?

Dónde: Castillo de Chapultepec (Bosque de Chapultepec, Primera Sección)

Cuándo: del 23 al 27 de septiembre

Horario: según la actividad

Costo: $100 por persona

Da clic aquí para comprar tus boletos

*Texto adaptado para Chilango Diario