El Salón Los Ángeles celebrará 88 años de música y baile

El icónico recinto de la capital está listo para festejar a la altura de su leyenda. Te contamos todos los detalles

Por Eduardo Alavez*

El Salón Los Ángeles está de manteles largos por su 88 aniversario. Para celebrar casi nueve décadas de existencia, este legendario salón de baile y centro nocturno ubicado en la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, tirará la casa por la ventana con dos conciertos encabezados por la Sonora Dinamita, Sr. Bikini y el influencer Insulini con su banda Los Espantasuegras.

“Es uno de los lugares que se ha podido mantener ante los embates del tiempo, de las modas, y sigue todavía siendo como un pulmón para muchas expresiones culturales”, expresó Big Máscara, guitarrista de Sr. Bikini, en conferencia de prensa.

A lo largo de sus 88 años, este salón ha sido sede de grandes bailes de danzón, chachachá, mambo, salsa y cumbia, pero también ha abierto sus puertas a otros géneros y agrupaciones como Panteón Rococó, Café Tacvba, entre otros.

La administración del lugar vuelve ahora a apostar por proyectos jóvenes que buscan refrescar el oído chilango con nuevas propuestas, como el caso de la cantante Tania Matus. “El Salón Los Ángeles para mí es un lugar emblemático porque aquí empezó mi interés por la música. Yo venía a ver los conciertos. Tenía un sueño en la vida y era tocar aquí: ahora lo estoy cumpliendo”, mencionó la joven chilanga.

Insulini aplaudió que el salón dé oportunidades a las nuevas generaciones, como a su banda Los Espantasuegras, y aseguró que ofrecerá un show lleno de sorpresas. “No sé cómo se sentiría otro de estar entre tanta leyenda, pero a mí me aterra. Siento mucha responsabilidad. ¿Por qué me están dando este lugar? Algo tengo que hacer, no puedo decepcionarlos”, dijo el influencer.

Un baile de aniversario tropical

Como cada año, el Salón Los Ángeles celebrará su Baile Tradicional de Aniversario, que este 2025 se llevará a cabo el sábado 2 de agosto, a partir de las 18:00. La cartelera está compuesta por agrupaciones de ritmos tropicales como:

La Internacional y Explosiva Sonora Dinamita

Los Reyes del Mambo de Richie Cárdenas

Carlos Campos y sus 15 Campeones

Orquesta de Chamaco Aguilar

La Nueva Nostalgia

Tania Matus

Las Musas Sonideras

Baldomero Jiménez Ensamble

Para reservar tu lugar, puedes mandar un mensaje de WhatsApp a los números 56 1642 1726 y 55 5597 5181, o comprar las entradas a través de la plataforma Passline. Estos son los precios:

General: $400 en preventa, $500 el día del evento

$400 en preventa, $500 el día del evento Preferente: $500 en preventa, $600 el día del evento

$500 en preventa, $600 el día del evento VIP: $600 en preventa, $700 el día del evento

Sr. Bikini, Insulini y más harán retumbar a la Guerrero

Pero la fiesta no termina ahí. El Salón Los Ángeles también realizará un evento pensado para el público más joven el sábado 9 de agosto a las 19:00. Las bandas invitadas serán:

Triciclo Circus Band

Sr. Bikini

Tropikal Forever

Insulini y Los Espantasuegras

Mar Nochenegra

El costo del boleto para este concierto será de $450 en preventa y $550 el día del evento. Las entradas se pueden adquirir enviando mensaje por WhatsApp a los números antes mencionados o en Passline.

Más que un lugar para bailar

“Quien no conoce el Salón Los Ángeles, no conoce México”, dice una frase popular acuñada por el dueño del salón en 1948, la cual destaca la importancia del lugar en la cultura mexicana. Desde su apertura en 1937, historias de baile y tradición son guardadas en sus paredes a ritmo primero de danzón y después de chachachá, swing, mambo y salsa. Ubicado en Lerdo 206, esquina con Ricardo Flores Magón, a unas cuadras de la Plaza de las Tres Culturas, también ha servido de locación para películas, vídeos y eventos a escala nacional e internacional.

La época dorada del Salón Los Ángeles fue entre 1950 y 1960

*Texto adaptado para Chilango Diario