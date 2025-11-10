El Salón Tenampa festejará sus 100 años

Este ícono de la cultura mexicana tirará la casa por la ventana con un concierto de lujo que incluye a Natalia Jiménez, Julio Preciado y más

Por Claudia González Alvarado*

Los primeros 100 años del Salón Tenampa se van a festejar como debe ser: con un concierto llamado Fiesta del Siglo. El evento, que será el próximo 22 de noviembre, promete estar a la altura de esta histórica cantina también conocida como la “Catedral de la Música Mexicana”.

Abierto desde 1925, este lugar también ha servido a los habitantes de la capital, turistas y extranjeros para ir a llorar las penas, celebrar el amor o echar fiesta en el mes patrio con un buen mariachi.

Y ya que la música ha sido el corazón de esta cantina ubicada en la Plaza Garibaldi de la CDMX, es lo que no puede faltar en un aniversario tan importante. El concierto por el centenario del Salón Tenampa, Fiesta del Siglo, estará encabezado por Natalia Jiménez, quien por cierto ya tiene su mural en la cantina.

La cantante española es muy cercana a México, país donde triunfó primero con el grupo La Quinta Estación y ahora como solista. Faceta en la que ya lanzó los discos con mariachi De Jiménez a Jiménez (homenaje a José Alfredo Jiménez) y México de mi corazón (dos volúmenes con temas de Juan Gabriel y otros autores).

El invitado de lujo será Julio Preciado, uno de los cantantes más importantes del regional mexicano. Aunque se ha desenvuelto principalmente en la música de banda sinaloense, también le ha entrado a las rancheras. Así que se espera que se eche rolas de José Alfredo y otras como “Nadie es eterno”.

Para completar el cartel, se presentarán El Bebeto y Karina Catalán, quienes también mantienen viva la esencia del mariachi y la música vernácula. Además de Aída Cuevas, quien será la madrina de honor de este centenario.

Aunque el Salón Tenampa se localiza en la Plaza Garibaldi, en el Centro Histórico, el concierto tendrá lugar en el Lienzo Charro Constituyentes, al poniente de la capital. Si no puedes asistir, no te preocupes, pues es parte de varios homenajes y actividades especiales que habrá para celebrar al recinto. Por ejemplo, el 29 de noviembre habrá otro evento especial, ese sí en la cantina de Garibaldi.

Una cantina histórica

El Salón Tenampa fue fundado por Juan I. Hernández en 1925. El comerciante coculense tenía una cantina-tienda en su natal Jalisco y quiso replicar la idea en la capital.

Los primeros en presentarse ahí fueron el Mariachi Cocula y el Mariachi Reyes. Pero a lo largo de su primer siglo de vida, el lugar ha visto pasar a artistas de la talla de José Alfredo Jiménez (quien hasta le compuso “Mi Tenampa”) y Chavela Vargas, dos de sus clientes consentidos. Así como Jorge Negrete, Mario Moreno “Cantinflas”, Frida Kahlo, Lola Beltrán, Luis Miguel, Joaquín Sabina, entre muchos otros.

Además, este espacio (que fue ampliado en 1976) ha sido locación de varias películas. Entre las que se han filmado en sus paredes están Gitana tenías que ser, con Pedro Infante, y El portero, con “Cantinflas”.

Si quieres lanzarte a los festejos, puedes comprar tus entradas en Boletomóvil. ¿Qué dices, ya te viste ahí?

Para que disfrutes el concierto

El Salón Tenampa te hace las siguientes sugerencias para que disfrutes al máximo y sin contratiempos de los festejos de su centenario:

El estacionamiento tiene espacios limitados, por lo que la recomendación es llegar en taxi de aplicación.

Lleva ropa cómoda. Evita los tacones si eres mujer, ya que al ser un lienzo es mejor vivir la experiencia con botas y sombrero. Si eres hombre, usa preferentemente botas y ropa ad hoc a un ruedo.

Disfruta tu estancia y festeja un siglo de esta cantina que ha sido testigo de innumerables historias, serenatas, encuentros y celebraciones.

¿Cómo llego? Dónde: Lienzo Charro Constituyentes( Av. Constituyentes 500, Panteón Civil de Dolores) Cuándo: 22 de noviembre. Horario: 18:30 Costo: $800 a $3,800

*Texto adaptado para Chilango Diario