Encuentro inevitable

Hipnosis se amplía este 2025 a dos días y recibe a Austin TV, que por fin tendrán su lugar en este festival tocando por única vez su EP Indra

Por Karla Peckerman*

El festival Hipnosis se ha consolidado como un espacio clave para los sonidos alternativos, psicodélicos y experimentales en México. En esta edición, que ahora se extiende a dos días, una de las presencias más esperadas es la de Austin TV, agrupación que está de vuelta en los escenarios y reafirma su lugar como parte esencial del cartel.

En entrevista con Chilango, la banda reconoce que, tras la pausa que los mantuvo fuera de circulación por varios años, aprendieron a reencontrarse con ellos mismos y con su público.

“Ya no es el regreso, ahora es la continuación de todo el trabajo que hemos estado haciendo y la verdad es que hemos aprendido demasiado”, explica Chiosan, tecladista.

Su EP Indra representa ese tránsito: piezas intensas y atmosféricas que muestran facetas inéditas en su sonido, desde experimentos con vientos hasta guitarras más ácidas. Por ello lo interpretarán completo en Hipnosis, en una presentación única, con visuales, máscaras nuevas y un repaso por momentos de su historia.

Además, la banda ya trabaja en un nuevo LP que esperan grabar a finales de este año y publicar a inicios del 2026. Incluso adelantan que podría escucharse una probadita en el festival.

Sorprende que esta sea la primera vez que Austin TV va al Hipnosis, pues es una banda muy afín al espíritu del festival, pero haciendo cuentas, cuando se celebró la primera edición, en 2017, el grupo estaba en hiato.

“Creo que la música de Austin TV queda muy bien aquí. Es un festival mexicano que nos hace mucho sentido porque trae bandas que nos gustan. Además enriquece la escena local”, asegura Xna Yer, baterista.

Conscientes de que el público de Hipnosis es distinto al de otros foros, la banda se prepara para sorprender y reconectar. Será un show especial, único en la Ciudad de México y la confirmación de que Austin TV no volvió sólo por nostalgia: está aquí para quedarse.

¿Estás listo para Hipnosis 2025?

Este fin de semana te espera el debut en México de Pavement, referentes del indie rock en los 90 con temas como “Cut Your Hair” y “Harness Your Hopes”. También son imperdibles los actos de Dinosaur Jr., Japanese Breakfast, The Horrors y Motorama.

Recuerda que el evento se llevará a cabo en el Estadio Fray Nano, donde no existe un estacionamiento oficial. No obstante, hay otras opciones por la zona o puedes optar por el transporte público: las alternativas son la línea 9 del Metro, estaciones Velódromo y Mixhuca; la línea 5 del Metrobús, estación Mixhuca; y la línea 2 del Trolebús, estación Velódromo.

¿Quiénes estarán en el Hipnosis?

1 de noviembre: Pavement, Molchat Doma, Japanese Breakfast, The Horrors, Geordie Greep, Panchiko, Skinshape, Dummy, Population II, Mirror Revelations y UTRO.

Pavement, Molchat Doma, Japanese Breakfast, The Horrors, Geordie Greep, Panchiko, Skinshape, Dummy, Population II, Mirror Revelations y UTRO. 2 de noviembre: Dinosaur Jr., Spiritualized, Motorama, Austin TV, Deafheaven, Crumb, The Budos Band, Bala, Fin del Mundo, Grave / Mal y Naturemind.

¿Cómo llego?

Dónde: Estadio Fray Nano (Fernando Iglesias s/n, col. Jardín Balbuena) Fechas: 1 y 2 de noviembre Costo: $2,900 a $5,500IG: @hipnosismx

*Texto adaptado para Chilango Diario