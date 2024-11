¿Esto es el amor líquido?

Si piensas que la relaciones abiertas son producto de la fugacidad del amor, tienes que ver la obra de teatro Una pareja líquida

Francis y Joe están atravesando por una etapa complicada: después de años juntos, él quiere algo más formal, mientras que ella mantiene una perspectiva más liberal. En una búsqueda por mantener su relación a pie, ambos acuden a terapia. Este diálogo pondrá sobre la mesa reflexiones sobre el amor, el compromiso, los límites y las relaciones abiertas.

Una pareja líquida es una obra de teatro dirigida por Alberto Lomnitz y protagonizada por Sonia Couoh y José Carriedo. Su título hace referencia al término de amor líquido del filósofo Zygmunt Bauman, que propone que las relaciones en la posmodernidad están marcadas por la superficialidad, el individualismo y la fugacidad, “valores” que la sociedad del consumo ha adoptado en su vida personal por el capitalismo.

Esta puesta en escena se convierte en una oportunidad para que quienes no están familiarizados con las parejas abiertas, sepan de qué van. Sin embargo, también cuestiona si las relaciones abiertas son amor líquido. Sonia Couoh, que da vida a Francis, adelanta al respecto que se habla de los vínculos y la forma en que la sociedad se organiza y dicta cómo debe funcionar una pareja.

“Lo que critica Francis es eso, dice ‘yo no quiero eso en mi vida’. Y propone una relación abierta como vínculo libre de mentiras. En teoría y en rigor, la comunicación sería la base en cualquier relación, pero específicamente en la relación abierta es fundamental para justamente no sentirse traicionado o vulnerado. Francis critica la monogamia y propone salirse de absolutamente todo sistema, que haya una equidad en todos los sentidos”, comenta la actriz.

Hay mucha “carnita” que desmenuzar incluso en la situación personal de cada unx. Joe llega a terapia en un momento difícil de su vida; en cambio, Francis es un polo opuesto, con su carrera en apogeo.

Pero más allá de sólo verlos exponer sus argumentos, inseguridades y deseos, la obra se nutre de flashbacks que sirven de antecedente a las consecuencias de sus decisiones. El juego de luces en el escenario y el vestuario ayudan a entender las transiciones de tiempo.

“La verdad es que no estaba para nada involucrada ni sabía mucho del tema de las relaciones del poliamor, y es muy interesante. Resulta tabú todavía en nuestros tiempos y creo que los jóvenes sí están ejerciendo otros tipos de amores, una diversidad de amar, que a lo mejor para gente más de nuestra generación no son tan familiares, eso nos abre horizontes”, opina Couoh.

Y si esta pareja es “líquida”, el escenario también; obviamente, de forma metafórica. No hay elementos de utilería porque se apostó por un entorno minimalista, pero sí hay espejos y video mapping que cobran más relevancia cuando hay ciertos momentos de melancolía, tristeza y de rompimiento.

Otra experiencia

Sonia Couoh ha aparecido tanto en series de televisión como en películas. La puedes reconocer en el videoclip de “When You Were Young” de The Killers, la serie Rosario Tijeras y las películas Nudo mixteco y Huesera, entre otras.

Pero Francis, menciona la actriz, es el papel de una mujer muy distinta a las que ha interpretado. “Es una mujer de mundo, de clase alta, sofisticada, profesionista; y de pronto, por mi tipo (y quiero enfatizar que me da mucho gusto haber representado a todos mis personajes anteriores, igual de poderosas), a veces hay un encasillamiento, y fue muy interesante hacerlo, además de hablar de las relaciones abiertas”.

59% de lxs jóvenesmexicanxs de la generación Z están dispuestos a tener una relación no monógama, según una encuesta del sitio web de citas Ashley Madison

¿Cómo llego?

Dónde: La Teatrería (Tabasco 152, col. Roma Norte)

Fecha: hasta diciembre 15

Horarios: sáb, 20:00; dom, 18:00

Costo: $400, en www.lateatreria.com