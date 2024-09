Expo inspirada en Ciudad de Dios llegó a la CDMX

Artistas mexicanxs reinterpretaron la serie de HBO Max según su visión personal y su propio entorno

Por Pamela Escamilla*

¿Sabías que hay una exposición inspirada en Ciudad de Dios: La lucha no para, serie de HBO Max que a su vez está basada en la icónica película brasileña de 2002?

La exhibición titulada “A través del arte, la lucha no para” se inauguró en la Galería Playa Escandón el pasado 21 de septiembre y en ella podemos apreciar la obra de artistas mexicanxs que muestran nuestra realidad.

Su trabajo refleja que ésta no es tan diferente a la que vemos en la serie. Además, reinterpretan diferentes momentos tanto de esta producción como de la película, mismos que los llevan a otros lenguajes artísticos.

Tal es el caso de Tejidos bioluminiscentes, pieza de Fernando Álvarez creada en referencia a una exposición que se hizo en 2022 en una cárcel abandonada en Tizayuca, Hidalgo. Es algo relacionado al tema de las prisiones que se toca en el primer episodio de la serie.

“Justamente hay muchas cuestiones en las que, como habitantes del sur global, podemos ser empáticos”, declaró el artista a Chilango durante la inauguración de la expo.

“Algo que me parece muy relevante es que también hay una similitud en [la] actitud de los mexicanos y los brasileños. Cuando vi la película por primera vez me sorprendió que era una violencia tras otra, pero al mismo tiempo los personajes seguían con su vida. O sea, no dejaban que esto les afectara y mantenían cierta chispa o vivacidad para poder soportar todas esas violencias”, reconoció por su parte Georgina Ríos Solares.

En la exposición, dicha artista exhibe Mirar o ser mirado, obra que parte de la reflexión de la escena en la que Rocket hace una analogía del disparo de la cámara con el de un arma.

“Dice que en un clic puede habitar la vida o la muerte. Mi propósito era extraer, quizá, la esencia de ese ciclo y extrapolarlo al momento en que un perro estuviera atacando un gallo, que también es súper simbólico tanto en la película como en la serie”, agregó.

Otras miradas

Quien también buscó hacer referencia a la importancia de la fotografía en la serie fue David Muñiz al exponer fotografías aéreas tomadas con un dron. “La hice en la colonia Gabriel Hernández, que está al norte de la ciudad y en 2018 se convirtió en un mural de colores para que a través de estos la población tuviera ese sentido de pertenencia”, comentó.

“Siento que se relaciona con la serie a través del protagonista, que se llama Buscapé. Es un fotoperiodista que trata de buscar esta realidad cruda que a lo mejor no deseamos ver. Quise buscar este lugar porque siento que a pesar de que es la Ciudad de México, son lugares que no se voltean a ver mucho, en los que puedes encontrar cosas bellas y estéticas que no son el Ángel de la Independencia o el Soumaya, sino otras vivencias y experiencias que también son válidas”, agregó.

Gladys Méndez, de Mérida, se inspiró en los momentos o escenarios que vivió el protagonista como las remembranzas de él en la playa, tomándole fotos a su novia o estando con sus amigxs. “Y a pesar de toda la crudeza del ambiente, muestra este momento importante o formativo. Justo la pieza que hice se inspira en eso, en tratar de encontrarnos en lo mágico, en lo especial de las escenas pasadas”, sostuvo la artista.

“Esa manera en la que organizan su comunidad y cómo afrontan todos estos escenarios y se protegen entre ellos. Siento que también es algo que en México tenemos, ese sentimiento de unidad: tener una conexión importante con las personas que te rodean siempre es necesario. Toda Latinoamérica tiene experiencias muy similares en este aspecto”, apuntó con respecto a la serie.

Más allá de la exposición La serie Ciudad de Dios: La lucha no para se puede ver en HBO Max. El domingo pasado se estrenó el capítulo 5 de los 6 que conforman la temporada 1. Aún estás a tiempo de ponerte al corriente con la historia que sigue la vida de los icónicos personajes de la película de Fernando Meirelles.

Cabe mencionar que la exposición estará disponible hasta el 5 de octubre, de martes a sábado, de 12:00 a 20:00. La entrada es libre y, lo mejor, es que puedes comprar alguna de las obras.

4 nominaciones a los Premios Oscar recibió la película Ciudad de Dios en el año 2004

Texto adaptado para + Chilango