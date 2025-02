Frida Kahlo tiene una lección que darte

Si fueras estudiante y de repente te dijeran que la famosa pintora mexicana será tu profesora, ¿qué crees que aprenderías de ella? Con eso juega la obra Los Fridos

Una nueva profesora está por entrar a un salón de clases de la escuela hogar Esmeralda. Lo que no se esperan lxs alumnxs es que quien cruzará la puerta es Frida Kahlo, una de las artistas mexicanas más destacadas y reconocidas en el mundo.

Esto ocurre en la obra de teatro Los Fridos, que se presenta actualmente en el Foro Lucerna. En un espacio tan íntimo como este, el público no sólo acompañará a cinco estudiantes en sus lecciones para convertirse en grandes pintorxs, también lo hará en sus procesos de sanar, descubrir y comprender las emociones que lxs conforman.

La puesta en escena, escrita y dirigida por Clemente Vega, celebra la vida y obra de la pintora, pero va más allá de eso al explorar, mediante la relación de lxs jóvenes y el arte, cómo la expresión artística y hasta el abrirse a la vida puede darle un giro al dolor, la frustración y las dificultades. Algo que se reforzará con las subtramas de cada personaje.

En palabras de Bejarano, lo que Los Fridos busca transmitir a la audiencia es que “hay que vivir” y hacerlo intensamente. “Y plasmar lo que se vive. Plasmar lo más relevante de lo que se vive”, añade.

Mientras lo anterior ocurre arriba del escenario, Mónica Bejarano ha aprendido durante su trayectoria artística una lección que también ve útil para las nuevas generaciones: debemos dejar de intentar agradar.

“Lo más claro que he aprendido es que no va por ahí. Hay que pensar mucho más en hacer que en lograr. Enfocar la atención en el trabajo mismo, en el presente y no en gustarle a las demás personas porque además es imposible gustarle a todos”, piensa.