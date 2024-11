Gritos de novedad en el Corona Capital 2024

El Autódromo Hermanos Rodríguez te recibirá con figuras legendarias como Paul McCartney; de la melancolía noventera/dosmilera como Green Day, y amadas por la chaviza como Shawn Mendes

Por Equipo Chilango*

¿Será Toto o Zedd?, ¿Melanie Martinez o New Order?, ¿Jack White o Empire of the Sun? Esos son sólo algunos de los proyectos que se cruzan en horarios en el Corona Capital 2024. Pero no te abrumes, Chilango te ayuda a que las cosas sean un poco más fáciles con la info más reciente que debes saber sobre los headliners.

VIERNES 15

Green Day (23:30-01:00)

La banda de punk rock liderada por Billie Joe Armstrong está en medio de The Saviors Tour, que promueve su álbum de estudio número 14. Sin embargo, la gira también conmemora 30 años desde el estreno de Dookie (1994) y 20 desde el lanzamiento de American Idiot (2004).

Toto (22:10-23:30)

Actualmente está en medio de Dogz of Oz Tour y trae entre sus integrantes a miembros de la alineación original como Steve Lukather y David Paich. ¿Te emociona su visita? Debería, pues son padres de hits como “Hold the Line”, “Rosanna” y “Africa”.

Zedd (22:10-23:30)

La opción para lxs más jóvenes y lxs fans de la electrónica. El DJ alemán es creador de éxitos pop de la mano de artistas como Selena Gomez, Ariana Grande y Hayley Williams. Además, podremos escuchar temas de Telos (2024), su tercer álbum.

Otros proyectos

Air Yel, Alice Phoebe Lou, Badbadnotgood, Blonde Redhead, Blü Eyes, Brigitte Calls Me Baby, Cage The Elephant, City And Colour, Clairo, David Kushner, French 79, Honne, Isabel Larosa, James Vincent McMorrow, Lo Moon, Magic!, Raye, The Beaches, The Mars Volta, The Vaccines, The Yussef Dayes Experience, Tops, Twin Shadow, Two Another, Very Nice Person, Warpaint y Water From Your Eyes.

SÁBADO 16

Shawn Mendes (23:45-01:15)

Para cuando llegue al Corona Capital, este icono del pop ya habrá lanzado Shawn (2024), así que de seguro incluirá temas como “Why Why Why”, “Nobody Knows” y “Hallelujah”, así como clásicos de la talla de “Life of the Party”.

Melanie Martinez (22:10-23:45)

Exconcursante de The Voice y estrella de TikTok, es la propuesta musical que la industria esperaba. Repasará desde “Dollhouse”, canción con la que se dio a conocer, hasta las de Portals (2023), para mostrar su evolución artística. Aquí cerrará su The Trilogy Tour.

New Order (22:10-23:30)

Después de ese Corona Capital 2012 en el que hasta homenajearon a Joy Division, ya nos urge volver a verlos en el festival. Será un agasajo que toquen “Ceremony”, “Blue Monday”, “Thieves Like Us”, “Bizarre Love Triangle”, “Krafty” y más clásicos a cargo de integrantes originales como Bernard Sumner, Stephen Morris y Gillian Gilbert.

Otros proyectos

American Football, BBNO$, Black Pumas, Boy Harsher, Busted, Charlotte Day Wilson, Crystal Fighters, Del Water Gap, Ekkstacy, Explosions in the Sky, Feeble Little Horse, Jessie Reyez, Jorja Smith, Luke Hemmings, Michelle, MXMTOON, Nico Vega, Petey, Primal Scream, St. Vincent, The Aquadolls, The Blaze, Thee Sacred Souls, Tora, Travis y Una Mia.

DOMINGO 17

Paul McCartney (23:30-01:00)

El ex Beatle regresa a la CDMX por segundo año consecutivo como parte de la gira Got Back. Aunque ha venido durante décadas a dar conciertos (incluso dará shows en solitario en esta visita), su presencia en el Corona Capital es la primera en nuestro país como parte de la alineación de un festival. El público chilango está más que listo para escuchar sus canciones como solista, las de The Beatles y las de Wings.

Jack White (22:10-23:30)

El guitarrista vino al Corona Capital hace 10 años y en la edición de 2019 se presentó como parte de The Raconteurs. A dos años de su visita más reciente a la capital, seguro no faltan rolas del disco No Name (2024).

Empire of the Sun (22:10-23:30)

El icónico dúo australiano conformado por Luke Steele y Nick Littlemore promocionará Ask That God (2024); sin embargo, también añadirá temazos como “We Are the People”, “DNA”, “Celebrate” y “High and Low”.

Otro proyectos

Bar Italia, Beach Fossils, Beck, Biig Piig, Cavetown, Crumb, Eyedress, Hermanos Gutiérrez, Hurray for the Riff Raff, Iggy Pop, Kim Gordon, Leon Bridges, Mannequin Pussy, Maximo Park, Monobloc, Natalie Jane, Night Tapes, Nothing But Thieves, Porter Robinson, Sophie Ellis-Bextor, Sprints, The Magic Numbers, Victoria Canal, Wisp y Zimmer90.

Formas de llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez

Metro: la estación más cercana es Ciudad Deportiva, de la Línea 9.

RTP: aborda la unidad 200, la cual pasa por Circuito Interior – Av. Oceanía; revisa que se dirija a Manuel Carpio. Baja en Río Churubusco y Añil.

Metrobus: toma la Línea 2, que va de Tacubaya a Tepalcates, y baja en las estaciones Goma, Iztacalco o Upiicsa. Tendrás que caminar entre cinco y ocho minutos.

Auto: llega temprano para alcanzar buen lugar en los estacionamientos.

Ticket2Ride: el transporte oficial del festival garantiza un viaje seguro de ida y vuelta; tiene un costo aproximado de $200 a $265 por persona.

+Datos extras

Descarga la app oficial del evento para armar tu cronograma y recibir notificaciones y alertas en tiempo real por si hay retrasos, anuncios especiales o actividades extra. Disponible para iOs y Android

88 proyectos musicales se presentarán en esta edición del Corona Capital 2024; habrá de nueva cuenta cinco escenarios: Corona, Vans, Corona Cero, Viva Tent y Nivea

$5,260 cuesta el abono general en fase dos. El boleto general tanto viernes como sábado se mantiene en la fase 3, en $2,760. El domingo ya alcanzó la fase 4, en $3,200

*Texto adaptado para + Chilango