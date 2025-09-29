Hospitales del ISSSTE ya hacen cirugías robóticas

Los robots bautizados como Da Vinci, que permiten cirugías milimétricas, apoyarán en la intervención de pacientes con diferentes tipos de cáncer

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) arrancó el Plan de Cirugía Robótica en el Hospital General de Saltillo, Coahuila, donde se llevaron a cabo exitosamente las dos primeras cirugías realizadas con uno de los seis nuevos robots Da Vinci, cuya instalación fue en septiembre y octubre de este año.

Dichas intervenciones, con duración de entre una y dos horas cada una, estuvieron a cargo del médico especialista en cirugía oncológica y pionero en cirugía de robot en México, Miguel Farías Alarcón, quien compartió que las dos primeras pacientes fueron mujeres de la tercera edad (60 y 62 años) a quienes se les extirpó la matriz luego de ser diagnosticadas con cáncer de endometrio.

“La primera paciente ya está en su habitación. Se le realizó cirugía robótica en donde se le quitó el útero. La paciente está muy bien y esperemos pronta recuperación y alta. La segunda paciente también se hizo una histerectomía con conexión de ganglios linfáticos. Ya está en recuperación, en el transoperatorio con escaso dolor”, reportó.

Miguel Farías explicó que resultados como este son posibles gracias a la utilización del robot Da Vinci, cuya estructura equipada con cuatro brazos, una torre de visión y una consola con palancas y pedales que opera el cirujano, permite realizar, con mayor rapidez y precisión, cirugías laparoscópicas mínimamente invasivas.

“La cirugía robótica es un beneficio, tanto para el cirujano como para el paciente, porque la consola permite al cirujano operar con comodidad. La lente que tiene nos hace ver en tercera dimensión y diez veces más de lo que ven nuestros ojos, por lo que podemos coagular vasos sanguíneos y con ello evitar el sangrado y demás complicaciones para que los pacientes se recuperen más rápido. Es decir, menos sangrado, menos complicaciones, menos días de estancia, menos tiempo de incapacidad, más rápida incorporación a su vida laboral”, indicó.

En este sentido, aclaró que el robot Da Vinci no sustituye el trabajo del cirujano, lo potencializa: “El robot depende del cirujano, no el cirujano depende del robot. El especialista realiza los movimientos y el robot los traduce en movimientos finos, porque sus manitas miden de cinco a siete milímetros; eso hace que sea una cirugía más milimétrica, más exacta”.

Beneficio para los derechohabientes

Farías Alarcón detalló que en la primera etapa del Plan de Cirugía Robótica se beneficiará a pacientes con distintos tipos de cáncer: de ovario, endometrio, colon, recto, próstata, riñón, vejiga, páncreas y de estómago.

Compartió que el empleo de este tipo de tecnología en el ISSSTE comenzó hace 10 años en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, con un robot Da Vinci que será renovado y donde actualmente ya existe un equipo de médicos capacitados en cirugía robótica en los servicios de oncología, urología y pediatría, por mencionar algunos.

¡De un robot a seis!

De acuerdo con el director general del ISSSTE, Martí Batres, el Hospital “20 de Noviembre” cuenta con un robot Da Vinci desde 2015, el cual fue renovado en 2020 y será sustituido por uno nuevo en 2025: “Ahí se va a tener el ‘Davinci Xi’, el más avanzado entre los robots ‘Da Vinci’”. Los otros cinco robots “Da Vinci’ se encuentran en el Hospital Regional de Torreón y el Hospital General de Saltillo, en Coahuila. También en el Hospital General de León, en Guanajuato, en el Hospital Regional “1º de Octubre” y en el Hospital Regional “Adolfo López Mateos”, estos últimos dos en la CDMX.