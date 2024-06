Incógnito Sonoro, un festival de bandas emergentes chilangas

Con un ciclo sabatino de conciertos, lxs organizadorxs buscan que el público chilango descubra la nueva música que se hace en la ciudad, con proyectos originales y fusión de ritmos

La oferta musical de la Ciudad de México es muy amplia, su variedad se puede disfrutar en eventos masivos de bandas o cantantes nacionales e internacionales que se presentan en los grandes recintos capitalinos. Sin embargo, no son las únicas opciones, también hay lugares como bares o teatros, donde además de una o varias bebidas, se pueden escuchar a agrupaciones poco conocidas y con propuestas distintas.

Es el caso de Incógnito Sonoro, un ciclo sabatino de conciertos en el MarkeTeatro Roma que inició el 25 de mayo pasado y continuará hasta el 29 de junio próximo. Seis fines de semana continuos para quienes buscan música alternativa, encabezados por Los 400 Conejos Ebrios, banda de guapaxho, estilo en el que se definen.

“La idea es descubrir la nueva música que se está haciendo en la ciudad, la nueva canción, los nuevos roleros. La nueva banda que está haciendo cosas interesantes, que está fusionando ritmos, temáticas y que el público no sabe lo que hacen”, explica a + Chilango Karian Paz, líder de esa agrupación y organizador del festival.

El Cuatrocientos, como se identifica Paz, comparte que en el Incógnito Sonoro nadie sabe qué esperar de los músicos en escena, debido a la originalidad de sus propuestas y a que se mueven en el ambiente underground, pues aún no alcanzan un reconocimiento masivo. La primera temporada de este festival cuenta también con la presencia de cantautores de la urbe como Gabriela Alatorre, Kivort, Geo Equihua, Andy Mountains, además de Alejandro Albarrán desde Veracruz y Ehecatl Arizmendi de Guerrero.

Su idea “es hacer de las palabras, las improvisaciones, colaboraciones y la interacción del público, el motor principal para crear un espacio desinhibido de convivencia e inclusión donde la comunidad se convierta en protagonista”. Otro de los propósitos es que los asistentes sean testigos de un formato íntimo y directo a través de versiones únicas, colaboraciones, improvisaciones, covers y otros temas al gusto del público, pero sobre todo, que se diviertan.

Karian Paz comenta que a pesar del poco reconocimiento de lxs artistas y las bandas que se presentan, sus canciones no están alejadas del conocimiento de la gente, ya que tocan ritmos muy populares. “Nuestro sonido no es under como tal, ya que tocamos bossa nova, boleros, rancheras, corridos, baladas, pero desde otro sentir”.

Agrega que sus canciones también tienen un contenido ideológico; por ejemplo, Gabriela Alatorre, quien canta música popular mexicana desde un punto de vista que define como empático, de autocuidado y feminista: “no tanto como el ‘me dejaron te dejé’”. Este aspecto, considera, no se estila tanto en la música ranchera.

Si bien sus composiciones no son de protesta, sí reflejan situaciones del acontecer cotidiano del país, lo que, a decir del músico, se convierte automáticamente en una manifestación en contra de “este mundo erizo”, además de que sus letras expresan el consumismo en el que estamos expuestos todo el tiempo. En lo que todos coinciden, es en la búsqueda constante de la colectividad en la comunidad, “es chido ser chido y estos batos la viven y la hablan en sus canciones”.

¿Dónde comprar los boletos?

Para asistir al Incógnito Sonoro se pueden adquirir los boletos de dos formas: el día del evento en el MarkeTeatro Roma, ubicado en Coahuila 105, colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc; también de forma digital por medio de las redes sociales del festival. El costo por boleto es de 100 pesos en preventa y 150 en taquilla. Los horarios para disfrutar de esta oferta musical son de 21:00 a 23:00 horas.

“No existen los géneros musicales”

Para Karian Paz no existen los géneros musicales ni los timbres, considera que se puede hacer un bolero con tesituras electrónicas mientras se respeten los elementos rítmicos y melódicos. Su banda muta constantemente ya que sus integrantes cambian periódicamente, pero siempre con una alineación base de cuatro instrumentistas y varios suplentes. Tienen más de 30 temas, entre los que destacan Algo más y Una señal, que se pueden encontrar en plataformas de streaming.