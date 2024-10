Joaquín Ferreira es más que el guapo de la boyband

Como integrante de Technoboys, su más reciente película disponible en Netflix, el actor argentino cuenta cómo construyó a su personaje y por qué hasta el más galán busca evolucionar

En el mundo de las boybands siempre existe un integrante al que identificamos como “el guapo”. Piénsalo, si eres o has sido fan de estos grupos, luego luego llegará a tu mente la cara de ese galán. Por ejemplo, para muchas y muchos era Kevin Richardson en los Backstreet Boys o JC Chasez en *NSYNC.

Y en el caso del grupo noventero Technoboys, ese miembro fundamental lo encarna Joaquín Ferreira. Tal vez no ubiques a esta boyband, y eso se debe a que no es real, sino que fue creada para la película homónima que dirige Luis Gerardo Méndez (actor en Club de Cuervos y Nosotros los Nobles) junto con Gerardo Gatica González (Dime cuándo tú), ya disponible en Netflix.

Ferreira, de nacionalidad argentina, admite que las boybands no son lo suyo: “La verdad es que no las escuchaba. Sonaban en Argentina las mexicanas y también las de Estados Unidos, lo básico, pero yo escuché rock toda la vida”.

Así que el actor de 38 años tuvo que echarse un clavado en conciertos, canciones y videoclips, principalmente de bandas estadounidenses, para darle forma a su personaje, León, y también para poder seguir las coreografías típicas de estas agrupaciones. Sin embargo, Ferreira afirma que al final construyó al cantante “desde otro lugar”.

Y es que si algo caracteriza a varias de las boybands de antes de los 2000 es que, tras desintegrarse, volvemos a verlas de gira en la actualidad. Lo mismo ocurre con Technoboys, que en su ficción se encontraba en la cima de la escena musical mexicana antes de irse en picada por el amor-necedad del líder, Alan (Méndez), hacia otra figura principal de la época, Melena (Karla Souza).

Ahora, tres décadas después, Alan ha encontrado la oportunidad para revivir la gloria con un reencuentro y tratar de recuperar al amor de su vida. Tiempo en el que los demás integrantes han cambiado; algunos sólo envejecieron y otros… son otros.

“Lo que le sucedió [a León] fue que cuando era chavito, para mí, estuvo con todas las mujeres del mundo, se drogó con todo lo que se te pueda ocurrir, tuvo dinero y creció mucho. Pero eso pega muy fuerte en quienes se vuelven famosos tan jóvenes, entonces se terminó Technoboys, esta fama cayó y él entró en una depresión muy grande.

“Para salir de ahí tuvo que aferrarse mucho a la espiritualidad, que es la etapa que se ve en la película. Leo empezó a dedicarse a eso porque fue algo que le sirvió para no morir, y así tiene a su pareja con quien creó un templo y ahora a lo que se dedican es ayudar a las personas”, describe Ferreira sobre cómo visualizó a su personaje.

Ya fuera del personaje, los actores también pueden o no evolucionar, buscar más tipos de papeles por hacer. Ferreira, a quien hemos visto mayormente en telenovelas y series como Doña Flor y sus dos maridos, La suerte de Loli y Club de Cuervos, le gustaría salir del rol de “guapo” para retarse más como histrión.

“Lo que quisiera que me deje de pasar en algún momento, y es contra lo que batallamos algunos, es que la gente te encasilla en el lugar de guapo”, destaca. “A mí me encantó hacer esta película [Franklin: historia de un billete] porque me deformé, tuve que bajar 10 kilos, me transformé, mi mandíbula, mi boca; todo lo hice para que el director me permitiera estar.

“A mí me gustaría que me salgan más películas de este estilo, que no hablan tanto del físico y de la cosificación, sino más desde otro lugar porque hay cosas mucho más bellas que un cuerpo bonito”.

A Ferreira (IG: @soyjoaquinf) lo puedes volver a ver en otro proyecto reciente, Coppola, el representante, serie en Disney+ sobre el mánager de Diego Armando Maradona, y muy pronto en la miniserie Medusa, un thriller donde un asesino se esconde entre un grupo de amigos. También es artista plástico; postea su trabajo en el Instagram @joaquinelterrible.

Cantando de verdad

Technoboys es una comedia satírica sobre los artistas pop y la industria musical enfocada en el público juvenil, por lo que las referencias no paran. Por ejemplo, el líder de la banda reúne a sus excompañeros prometiéndoles que se integrarán al 90’s Pop Tour. En un sketch se ve que Technoboys consigue su meta para ser parte de este concepto y cantar el próximo 29 de noviembre en la Arena CDMX. La película se estrenó en Netflix desde el pasado 11 de septiembre.